Bekannt aus "Sex and the City"

Bekannt aus "Sex and the City" Schauspielerin Lynn Cohen ist tot

Sie spielte bei "Die Tribute von Panem" und "Law & Order" mit, bekannt wurde sie aber vor allem durch ihre Rolle in "Sex and the City". Jetzt ist Schauspierlin Lynn Cohen im Alter von 86 Jahren gestorben.

"Sex and the City"-Star Lynn Cohen ist tot. Wie ein Sprecher der US-Schauspielerin "The Wrap" bestätigte, verstarb sie am gestrigen Freitag im Alter von 86 Jahren. Über die genaue Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Dem Magazin "Hollywood Reporter" zufolge wurde Cohen 1933 in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri geboren und hatte ihren ersten größeren Auftritt im Jahr 1983 im Film "Without a Trace". Bekannt war Cohen aber vor allem für ihre Rolle der Haushälterin Magda in der beliebten HBO-Serie "Sex and the City", zu der sie im Jahr 2000 stieß. Set-Kollege Willie Garson, der in der Fernsehserie die Figur Stanford Blatch mimte, trauerte auf Instagram um eine "liebe Freundin und großartige Schauspielerin". "Unsere Madga in 15 Jahren an Episoden und Filmen. Ruhe in Frieden, meine Liebe. Gute Reise", schrieb der Schauspieler weiter.

Neben "Sex and the City" spielte Cohen auch im zweiten Teil der erfolgreichen Filmreihe "Die Tribute von Panem" an der Seite von Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence mit. Zudem hatte sie Rollen unter anderem in "Law & Order: Special Victims Unit", "The Marvelous Mrs. Maisel" und im Film "München" von Steven Spielberg inne.