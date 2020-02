Schauspielerin Rosario Dawson hat sich in einem Interview offiziell als bisexuell geoutet. Spekulationen über ihre sexuelle Orientierung wurden bereits vor rund zwei Jahren laut.

Rosario Dawson hat im Interview mit dem US-amerikanischen Magazin "Bustle" über ihre Bisexualität gesprochen. Nachdem die Schauspielerin vor rund zwei Jahren einen Instagram-Post zum "Pride Month" veröffentlicht und darin angeblich zu ihren Gleichgesinnten der LGBTQ-Gemeinschaft gesprochen hatte, waren erstmals Spekulationen über ihre sexuelle Orientierung entfacht.

"Viele Menschen haben gedacht, dass ich mich geoutet habe, aber das habe ich nicht. Ich denke, jetzt bin ich es aber", erklärte die 40-Jährige nun im Interview. Sie habe aber noch keine Beziehung innerhalb der LGBTQ-Gemeinde geführt, fügte die Schauspielerin an, die seit 2018 mit dem Politiker und ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Cory Booker liiert ist.

In Booker habe sie den Richtigen gefunden, so Dawson. Anfangs sei es allerdings schwierig gewesen, neben der Liebe auch berücksichtigen zu müssen, dass die Öffentlichkeit genau auf ihre Familie blicken wird. 2014 adoptierte Dawson ihre heute 17-jährige Tochter Isabella.

Rosario Dawsons Schauspielkarriere begann Mitte der 1990er-Jahre. Damals wurde sie auf der Straße für den Kultfilm "Kids" entdeckt. Durch diesen Erfolg bekam sie die Chance, am renommierten Lee Strasberg Theatre Institute Schauspiel zu studieren. Sie war später in Filmen wie "Men in Black II", "Sin City", "Clerks II" sowie zuletzt in diversen Marvel-Filmen zu sehen. Zudem ist sie in mehreren Folgen der US-Serie "Jane the Virgin" in einer Nebenrolle vertreten und spielte 2019 in "Zombieland: Doppelt hält besser" die Rolle der Nevada.