Dass es im "Sommerhaus der Stars" ordentlich zur Sache geht, ist nicht neu. Eine physische Auseinandersetzung in der Show hat nun jedoch ernsthafte Konsequenzen: RTL kickt gleich zwei Paare aus der Promi-Herberge. TV-Gucker, die nicht gespoilert werden wollen, lesen bitte nicht weiter.

Schon in der Vergangenheit dürften manche Promi-Paare im "Sommerhaus der Stars" nur knapp an einem Rauswurf vorbeigeschlittert sein. 2020 etwa Georgina Fleur und Kubilay Özdemir nach dessen Spuck-Attacke auf Ex-"Bachelor" Andrej Mangold. Durch ihren freiwilligen Auszug kamen die beiden aber womöglich ihrem Zwangsexit zuvor.

Auch in der diesjährigen Staffel des Formats, dessen Folgen auf RTL+ und mit einwöchiger Verzögerung bei RTL zu sehen sind, fliegen ordentlich die Fetzen. Gleich mehrere Paare schlagen derart über die Stränge, dass es nun tatsächlich zum ersten Mal zum Ausschluss von Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch die Produktion gekommen ist. Der Stein des Anstoßes ist auf RTL+ bereits zu sehen. Bei RTL werden die entsprechenden Szenen am kommenden Dienstag ausgestrahlt.

So bricht in der sechsten Folge der Show nicht nur kräftiger Stunk zwischen Walentina Doronina und ihrem Verlobten Can Kaplan sowie dem gerade erst eingezogenen Paar Gigi Birofio und Dana Feist aus. Es kommt infolge des Streits auch zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Für RTL Anlass, Konsequenzen zu ziehen.

"Angespannte Atmosphäre"

"Körperliche Gewalt hat im Sommerhaus keinen Platz. Daher müssen Gigi und seine Partnerin Dana das Haus verlassen", heißt es in einer Mitteilung des Senders. Und weiter: "Um die angespannte Atmosphäre im 'Sommerhaus' zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren, wurde beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen." Das Duo habe mit "verbalen Angriffen" die Grenzüberschreitung heraufbeschworen.

Die bis dato achte "Sommerhaus"-Staffel war am 12. September mit der "besten Einzelfolge überhaupt auf RTL+" gestartet, am 19. September fiel auch im linearen Fernsehen der Startschuss der neuen Episoden. Mit dabei sind beziehungsweise waren unter anderem Eric und Edith Stehfest, Claudia Obert und Max Suhr sowie Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu.