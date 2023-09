Schon in der Schule träumt Arnold Schwarzenegger davon, später einmal in den USA zu leben - sein Wunsch geht in Erfüllung. Seit 40 Jahren ist der Hollywoodstar nun stolzer Amerikaner. Seinen Jahrestag feiert er auf Instagram mit einem besonderen Video.

"Geboren in Österreich, hergestellt in Amerika!": Mit diesen Worten feiert Arnold Schwarzenegger auf Instagram ein ganz besonderes Jubiläum. Denn seit exakt 40 Jahren ist der Hollywood-Star, der 1947 in der österreichischen Steiermark zur Welt kam, Besitzer der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft.

Der 16. September 1983 sei einer der "stolzesten Tage meines Lebens", schreibt der Schauspieler in seinem Post. "Ich verdanke Amerika alles." Dazu teilte er ein Video, das aus vielen verschiedenen Fotos zusammengeschnitten wurde. Die Bilder zeigen Schwarzenegger als Kind und in Jugendzeiten, mit seiner Familie, aber auch, als er von 2003 bis 2011 als 38. Gouverneur von Kalifornien tätig war.

Darüber hinaus sind Ausschnitte von jenem Tag zu sehen, als der "Terminator"-Star seine rechte Hand für den Staatsbürgerschaftseid erhoben und anschließend den US-amerikanischen Staatsangehörigkeitsausweis entgegengenommen hatte. Im Hintergrund spielte Schwarzenegger eine Rede ab, die er 2004 als Gouverneur auf dem Nationalkonvent der Republikaner gehalten hatte.

"Traum eines Einwanderers"

"Meine amerikanischen Mitbürger, das ist ein erstaunlicher Moment für mich", begann er damals seine Ansprache. Sich vorzustellen, dass ein einst dürrer Junge aus Österreich zum Gouverneur des Bundesstaats Kalifornien heranwachsen könnte, "das ist der Traum eines Einwanderers".

Schon in der Schule habe er davon geträumt, in den USA zu leben. "Alles in Amerika kam mir so groß vor, so offen, so möglich. [...] 1968 kam ich endlich hier an - was für ein besonderer Tag das war. Ich erinnere mich, dass ich mit leeren Taschen, aber voller Träume, voller Entschlossenheit und voller Sehnsucht hier ankam." Weiter ist in seiner Rede zu hören: "Solange ich lebe, werde ich den Tag, an dem ich meine Hand zum Staatsbürgerschaftseid erhoben habe, nie vergessen."