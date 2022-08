Da hat der Ex-Freund von Kourtney Kardashian Glück im Unglück gehabt: Scott Disick erleidet nach einem Autounfall leichte Verletzungen. Alkohol sei bei dem abstinent lebenden Reality-TV-Star aber nicht im Spiel gewesen, heißt es.

Der Reality-TV-Star und Ex-Freund von Kourtney Kardashian, Scott Disick, ist am Sonntag im kalifornischen Calabasas in einen Autounfall verwickelt worden. Das geht aus einer Mitteilung des Informationsbüros des Los Angeles County Sheriff's Department hervor.

Die Ursache des Unfalls sei das zu schnelle Fahren des 39-Jährigen gewesen, hieß es in der Mitteilung. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sei der 39-Jährige mit seinem Lamborghini-SUV in einen steinernen Briefkasten gefahren. Dabei kippte der Wagen auf die linke Seite. Disick, der allein im Auto saß, habe eine leichte Schnittwunde an der Stirn gehabt "und lehnte eine medizinische Behandlung ab".

Disick datet Rod Stewarts Tochter

Familienmitglieder hätten Disick abgeholt, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es kam zu keinen Festnahmen. Alkohol habe dagegen keine Rolle gespielt. Disick hat seit Jahren mit seiner Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen und zahlreiche Aufenthalte in Entzugskliniken hinter sich. Er selbst hat sich bislang noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

Scott Disick wurde 2007 als damaliger Freund von Kourtney Kardashian durch die Reality-TV-Sendung "Keeping Up With the Kardashians" berühmt. Von 2006 bis 2015 führten die zwei eine On-Off-Beziehung. Gemeinsam haben sie drei Kinder: den zwölfjährigen Mason, die zwei Jahre jüngere Penelope und den sieben Jahre alten Reign. Seit dem Frühjahr 2022 ist die 43-jährige Kardashian mit dem Schlagzeuger Travis Barker verheiratet. Scott Disick ist seit kurzer Zeit offenbar mit Kimberly Stewarts, der Tochter des britischen Sängers Rod Stewarts, liiert.