Selena Gomez feierte kürzlich ihren 27. Geburtstag. Ihre Freunde machen ihr dazu ein ganz besonderes Geschenk, mit dem sie sich jetzt bei Instagram als riesiger Fan der US-Version von "Die Höhle der Löwen" outet.

Nach einem Nervenzusammenbruch und einer längeren Auszeit findet Selena Gomez langsam aber sicher wieder ins normale Leben zurück. Und so hatte sie offenbar auch jede Menge Spaß an ihrem 27. Geburtstag.

Der war am 22. Juli, und Gomez verbrachte ihn im Kreise ihrer engsten Freunde in Italien. Schon vor einigen Tagen bedankte sie sich via Instagram für all die Glückwünsche, die sie erreicht haben. "Die Gedanken, die ihr euch für eure Worte gemacht habt, haben mich zu Weinen gebracht. Ich bete für euch alle. Ich liebe euch", schrieb sie.

Persönlicher Gruß vom Investor

Jetzt aber gab es noch ein weiteres Geschenk, das ihr ebenfalls die Tränen in die Augen trieb. In einem Video auf ihrem Account sitzt Gomez gemeinsam mit ihren Freunden auf dem Sofa und schaut ein Video. Es ist ein kurzer Zusammenschnitt von Szenen aus verschiedenen Sendungen, als plötzlich das Gesicht von Mark Cuban erscheint. Er ist einer der Investoren bei "Shark Tank", der US-Version der bei uns als "Die Höhle der Löwen" bekannten Show. Er gratuliert Gomez zu ihrem Ehrentag und lädt sie außerdem ein, demnächst ins Studio zu kommen und der Aufzeichnung der Sendung beizuwohnen.

Gomez kann ihr Glück kaum fassen und bricht fast in Tränen. Zu dem Video schreibt sie: "Es wissen nicht viele von euch, aber ich bin besessen von 'Shark Tank'. Zwei meiner Freunde haben mir das perfekte Geschenk gemacht." Ihre 154 Millionen Follower freuen sich mit der 27-Jährigen, die im Juni bereits ihre neues Album fertigstellte. Außerdem ist Gomez derzeit in Jim Jarmurschs Zombie-Komödie "The Dead Don't Die" zu sehen. Es scheint bei ihr wirklich bergauf zu gehen.