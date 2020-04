Gibt im Gespräch mit Miley Cyrus Einblick in ihr Seelenleben: Selena Gomez.

Selena Gomez hat in ihrem Leben schon einiges mitgemacht. Und damit ist nicht in erster Linie die Trennung von Justin Bieber gemeint. So musste sie sich wegen ihrer Lupus-Erkrankung bereits eine Niere transplantieren lassen. Doch die 27-Jährige hat noch ein weiteres Leiden.

US-Sängerin Selena Gomez hat in einer Instagram-Talkshow mit Sängerin Miley Cyrus über ihre bipolare Krankheit gesprochen. Sie habe kürzlich eine der besten psychiatrischen Kliniken in den USA aufgesucht und nach jahrelangen Problemen erkannt, dass sie bipolar sei, sagte Gomez in der Talkshow "Bright Minded", die Cyrus während der Coronavirus-Krise seit Mitte März täglich ausstrahlt.

"Mehr Informationen zu haben, hilft mir", erklärte Gomez. Sie hätte dadurch nun weniger Angst. Sie sei in Texas aufgewachsen, dort habe man nicht über psychische Probleme gesprochen. Man hätte "cool" wirken müssen, sagte Gomez.

Angststörungen und Depressionen

Gomez hatte wegen gesundheitlicher Probleme in den vergangenen Jahren mehrfach Auszeiten genommen. 2013 wurde die Sängerin und Schauspielerin mit der Autoimmunerkrankung Lupus diagnostiziert. 2017 musste sie sich deswegen einer Nierentransplantation unterziehen.

Gomez hat mehrmals offen darüber gesprochen, an Angststörungen und Depressionen zu leiden. Menschen mit einer bipolaren Störung leiden häufig ohne erkennbare Gründe an extremen Stimmungsschwankungen.

Die heute 27-Jährige wurde bereits im Kindesalter berühmt. So wirkte sie an verschiedenen Disney-Produktionen mit, darunter die Serie "Die Zauberer vom Waverly Place", was sie insbesondere bei einem jugendlichen Publikum extrem populär machte. Zugleich trug ihre On-Off-Beziehung mit Justin Bieber zu ihrer Bekanntheit bei. Bieber ist inzwischen mit dem Model Hailey Baldwin verheiratet. Gomez soll unter der endgültigen Trennung von ihm sehr gelitten haben.