Seit elf Jahren ist Seth Rogen glücklich verheiratet. Daten muss der Hollywood-Star nun also nicht mehr. Zum Glück, denn dabei hat er sich offenbar nicht allzu geschickt angestellt. Über ein ganz besonders schlimmes Erlebnis berichtet er in einer Late-Night-Show.

Seth Rogen kann von Glück sprechen, dass er in Lauren Miller die Frau fürs Leben gefunden hat. Denn wie der Hollywood-Star in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" erzählt hat, war er schon immer lausig darin, zu daten. Auch über seine wohl schlimmste Erfahrung berichtete der 39-Jährige dem Moderator.

"Ich war schrecklich, ich war ein schlechter Dater", gab Rogen zunächst zu. "Ich hatte schreckliche Erfahrungen mit Frauen und ich denke, die Frauen, die mit mir ausgegangen sind, hatten auch nicht die besten Erfahrungen." Ein besonders einschneidenden Erlebnis habe er gehabt, als er um die 20 Jahre alt war.

Er sei an seinem Geburtstag mit einer Frau essen gegangen, mit der er ein paar Mal ausgegangen war. Im Restaurant habe er sie gefragte, ob sie seine Freundin sein wolle. "Ich fragte sie, als die Vorspeisen ankamen, und sie sagte nein. Und dann fing ich an zu weinen", erzählte der "Pam & Tommy"-Darsteller lachend.

Rogen und Miller wollen keine Kinder

Da sie das restliche Essen schon bestellt hätten und seinen Geburtstag feiern wollten, seien sie trotz schlechter Stimmung im Restaurant geblieben. Dann sei der Hauptgang gebracht worden. "Ich musste dort sitzen und diese arme Frau musste bei mir sitzen, als ich in mein Trüffel-Mac-and-Cheese weinte." Was er aus der Situation gelernt habe und nun an die Zuschauer weitergebe: "Frag so etwas nicht bis zum Ende des Essens!", so Rogen.

Zwischen Rogen und der Schauspielerin Lauren Miller hat die Chemie dagegen offensichtlich gestimmt. Die beiden sind seit 2004 ein Paar und seit 2011 verheiratet. Nachwuchs schließen die beiden kategorisch aus. In der "Howard Stern Show" verriet Rogen im vergangenen Jahr, dass es ihnen große "Freude" bereite, keine Kinder zu haben. "Ich kenne niemanden, der so viel Glück mit seinen Kindern hat wie wir mit unseren Nicht-Kindern. Wir sind die ganze Zeit verdammt begeistert. Wir liegen samstags morgens im Bett und rauchen Gras, gucken nackt Filme. Wenn wir Kinder hätten, könnten wir das verdammt noch mal nicht tun."

Außerdem sei er mit Kindern "nicht in der Lage, all diese Arbeit zu machen, die ich mag", sagte er Radiomoderator Howard Stern. Viele Leute fragten ihn oft, wie er "so viel" schaffe. "Es ist so, dass ich keine Kinder habe ... ich habe nichts anderes zu tun." Seine Ehefrau teile seine Gefühle. "Ich würde sagen, sie will noch weniger Kinder als ich", sagte Rogen. "Ich könnte wahrscheinlich dazu überredet werden. Sie sagt nein."