Luke Perry verstirbt im März völlig überraschend. Nun soll ihm mit einer besonderen "Riverdale"-Folge gedacht werden. Mit von der Partie ist auch seine einstige "Beverly Hills, 90210"-Kollegin Shannen Doherty. Bei Instagram drückt sie jetzt ihre Gefühle darüber aus.

Die Rolle des Fred Andrews in der Netflix-Produktion "Riverdale" war die letzte seines Lebens. Im März starb Luke Perry im Alter von nur 52 Jahren nach einem Schlaganfall. Nun widmet ihm die Produktion in Staffel vier eine allerletzte Folge, in der mit Shannen Doherty auch eine alte Kollegin Perrys eine Rolle übernehmen wird.

Die 48-Jährige spielt in "Kapitel 58: In Memoriam" mit, das ab Oktober zu sehen sein soll. In der 90er-Jahre-Kultserie "Beverly Hills, 90210" mimte Doherty Brenda Walsh, die langjährige Freundin des von Perry dargestellten Dylan McKay. Bei Instagram postete die Schauspielerin nun ein Foto aus vergangenen sowie eins aus jüngeren Tagen von sich und Perry und schrieb dazu: "Ich fühle mich sehr geehrt, Luke in 'Riverdale' würdigen zu können. Die Art, wie diese Show sein Andenken ehrt, ist wunderschön. Er wird vermisst. Heute. Morgen. Für immer."

Neue Bluttests und Untersuchungen

Doherty selbst leidet seit vier Jahren an Brustkrebs, hat zahlreiche Chemotherapien über sich ergehen lassen müssen. Gerade erst postete sie ebenfalls bei Instagram, dass sie sich mal wieder mehreren Bluttests und Untersuchungen unterziehen musste. Sie sei dankbar, für eine Produktionsfirma zu arbeiten, die es ihr erlaube, sich um ihre Gesundheit zu kümmern, schrieb sie zu mehreren Fotos aus dem Klinikalltag an der Seite ihrer Mutter.

Im August feiert "Beverly Hills, 90210" selbst ein TV-Comeback beim US-Sender Fox. Darin sind neben Doherty auch Jennie Garth, Jason Priestley, Tori Spelling, Ian Ziering, Brian Austin Green und Gabrielle Carteris aus dem Original-Cast zu sehen. Luke Perry hatte seine Teilnahme an der Reunion ebenfalls bereits zugesagt, verstarb jedoch, ehe es so weit kommen konnte. In der sechsteiligen Neuauflage spielen die Schauspieler eine überspitzte Version von sich selbst.