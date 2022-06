Von welchem berühmten Elternteil sie dieses Talent wohl geerbt hat? Seit Wochen begeistert Shiloh Jolie-Pitt das Internet mit Tanzeinlagen. In einem neuen Video ihrer Tanzschule sorgt die 16-Jährige einmal mehr für Aufsehen. Denn eines ist klar: Sie hat Talent!

Ihre Kinder halten Angelina Jolie und Brad Pitt für gewöhnlich aus der Öffentlichkeit heraus. Erst im vergangenen Oktober sorgte die sechsfache Mutter für Aufsehen, als sie mit fünf ihrer Sprösslinge bei der Premiere ihres neuen Sci-Fi-Fantasy-Action-Films "Eternals" erschien. Tochter Shiloh lächelte damals noch ganz scheu in die Kamera. Doch in einem Tanzvideo, in dem die 16-Jährige zu sehen ist, fehlt von der schüchternen Ausstrahlung plötzlich jede Spur.

In einem neuen Youtube-Video der berühmten Tanzschule Millennium Dance Complex in Los Angeles scheint Shiloh wie ausgewechselt und in ihrem Element. Gemeinsam mit ihren Mitschülern tanzt sie zu Doja Cats neuer Single "Vegas" aus dem "Elvis"-Soundtrack und zeigt dabei eine Choreografie, die sie im Unterricht gelernt hat. Um die 2:40-Minuten-Marke steht sie in einem Beatles-T-Shirt und Vans-Schuhen zusammen mit zwei anderen Tänzern in der Mitte.

Mama und Papa sind "sehr stolz"

Angelina Jolie und Brad Pitt sollen "sehr stolz" auf ihre Tochter sein, wie eine namentlich nicht genannte Quelle in der vergangenen Woche gegenüber "Us Weekly" sagte. "Sie hätten kein Problem damit, wenn sie es professionell machen möchte, aber sie drängen es ihr keineswegs auf". Die 16-Jährige "liebt das Tanzen, sie ist sehr talentiert und geht seit ein paar Jahren zu diesen Kursen." Mit Tanzeinlagen, die auf Tiktok viral gingen, hat Shiloh in den vergangenen Wochen bereits mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. So tanzte sie unter anderem zu Liedern wie "About Damn Time" von Lizzo und "Shivers" von Ed Sheeran.

Angelina Jolie und Brad Pitt waren seit 2005 ein Paar und seit 2014 verheiratet. 2016 reichte Jolie die Scheidung ein. Seitdem streiten sich die beiden um das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder, Kinder Pax (18), Zahara (17), Shiloh (16), Vivienne (13), Knox (13) und Maddox (20). Letzterer ist aufgrund seiner Volljährigkeit mittlerweile nicht mehr Teil des Verfahrens.