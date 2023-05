Gisele Oppermann hat ihr Herz an einen Liebesschuft verloren, Sylvie Meis sorgt mit einem sexy Styling für Diskussionen und Beatrice Egli hat ihren BH verbummelt. Für die Schlagzeile der Woche aber sorgt Simone Thomalla. Sie glauben nicht, was die Schauspielerin getan hat! Die Fans jedenfalls sehen "rot".

Manchmal, wenn man denkt, in diesem Social-Media-Wahnsinn nun wirklich schon alles gesehen zu haben, kommt immer irgendjemand um die Ecke und setzt noch einen drauf - und damit willkommen, liebe Leserinnen und Leser zu unserer heutigen, wie immer sehr trashigen VIP-Kolumne über die Woche der Schönen und Reichen und all jener, die sich dafür halten. Kleiner Tipp vorab: Einfach Google offenlassen, wenn Sie nicht alle Personen, deren Namen gleich fallen, sofort auf dem Schirm haben.

Neulich war ich in einem großen Kaufhaus und schmökerte durch die Buch-Abteilung. Als ich die Klappentexte der Neu-Erscheinungen las, überkam mich unwillkürlich ein Lachanfall. Es war mir im Nachhinein fast ein bisschen peinlich. Während früher - und mit früher meine ich vor 4 bis 5 Jahren - dort noch Sätze zu lesen waren wie: "Die Autorin zeichnet sich durch einen klaren, schnörkellosen Sprachstil aus, der direkt ins Herz geht", liest man heute: "Auf Instagram folgen der Schriftstellerin Mandy Schmidchen 235.000 Menschen." Oder aber: "Karl Knuppke hat 365.000 Abonnenten auf TikTok und ne halbe Mille auf Twitter." Hahaha, die Reichweite auf Social Media ein Qualitätsmerkmal? Aber noch besser sind Sätze aus der Marketing-Hölle wie: "Sie / Er ist die Stimme einer ganzen Generation."

Mittlerweile haben wir Tausende "Stimmen einer ganzen Generation". Vielen täte es aber ganz gut, die Gusche weniger voll zu nehmen, denn Follower kann man sich inzwischen für sehr kleines Geld wie Sand am Meer kaufen. Eine, die ihre Social-Media-Aktivitäten nicht nur runtergeschraubt, sondern komplett eingestellt hat, ist Gisele Oppermann. Sie wissen nicht, wer das ist? Also, wirklich! So wird aus Ihnen aber nicht "die Stimme einer ganzen Generation"!

"Gisela" und der Liebesschuft

Gisele Oppermann ist durch ihre Teilnahme an "Germany's next Topmodel" (GNTM) 2008 in Deutschland als "legendäre GNTM-Heulsuse" bekannt geworden. 2019 saß die 35-Jährige im Dschungelcamp und weinte sich durch etliche Prüfungen. Irgendein Teilnehmer der 13. Staffel nannte sie versehentlich "Gisela". Und so zerrte Gisela viele Tage so lange an den Nerven des Zuschauers, bis dieser die Wählscheibe des Telefons zertrümmerte und nicht mehr für sie anrief.

Sie wissen nicht, wer das ist? Gisela, ... ähh ..., Gisele Oppermann. (Foto: picture alliance /)

Nun sind die Gründe ja durchaus vielseitig, warum Promis sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen oder sogar ihre Social-Media-Kanäle löschen. Auch Frau Oppermann sei regelrecht von der Bildfläche verschwunden gewesen. Mensch, was war da bloß los? Wurden die Tausenden Presseanfragen und Auftritte auf den roten Teppichen zu viel? Nichts dergleichen! Gisele soll an einen "Liebesschuft" geraten sein. Die "eifersüchtige" Person sei schon kurz nach dem Kennenlernen bei ihr eingezogen und habe schließlich auf Kosten des Reality-Sternchens gelebt.

Weil der neue Typ auf dem heimischen Sofa so schön und anfangs auch so ein liebenswerter Traummann gewesen sei, sei die Gisela ihm komplett verfallen. Die Mutter einer Tochter verriet der Bildzeitung, sie habe dem Liebesknilch sogar "Urlaube zum Ausspannen" finanziert, bei denen sie selbst gar nicht anwesend war. Genörgelt habe der einstige Traummann obendrein, weil seine Holde sich seiner Meinung nach nicht sexy genug gekleidet habe.

Schließlich sei die Gisela dem Mann, der - wenn man die Enthüllungen dieser Tage so liest - sich regelrecht wie eine Wanze bei ihr eingenistet haben muss, aber auf die Schliche gekommen. Der Liebesschuft hatte wohl noch zahlreiche andere Eisen im Feuer. Ende vom Lied: Das Model setzte den Mehrfach-Lover an die frische Luft und will bei eventuellen Traummännern künftig zweimal hinschauen.

Und was war sonst so los die Woche?

Sylvie Meis - huch, falsch! Korrekt muss es lauten: Sylvie Meis mit ihren 1,4 Millionen Followern hat in dieser Woche für Diskussionen gesorgt. Das Model hat sich nämlich von einem Make-up-Artist in einen platinblonden Vamp verwandeln lassen. Dies kommentierten ihre Follower natürlich unverzüglich. Manche aber so, als würde es sich bei dem Styling um die prompte Abfackelung des Abendlandes handeln. Hey, Sylvie, du trägst dein Haar weder zu einem strengen Pferdeschwanz gebunden noch hochgesteckt, sondern offen! How dare you? Und dann fallen die platinblonden Haare auch noch über die Schultern der 45-Jährigen! Über das aufwendige Augen-Make-up reden wir erst gar nicht.

Sensationelle News gibt es aber auch von anderen Promis. So habe die Sängerin Beatrice Egli in dieser Woche wohl ihren BH verbummelt und die Moderatorin Laura Wontorra soll Hotpants getragen haben. Diese Frauen, die machen einfach was sie wollen und lassen Kleidungsstücke weg! Die krasseste Meldung in dieser Woche möchte ich Ihnen aber nicht länger vorenthalten, liebe Leserinnen und Leser. Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber es ist tatsächlich wahr!

Die Schauspielerin Simone Thomalla hat einen roten Badeanzug getragen und ein Bild von sich in diesem Outfit ins Internet gestellt. Was aber für Furore sorgte: Die Simone hat in dem roten Baywatch-Badeanzug nicht nur für heiße Fotos posiert, sondern sie ist damit auch tatsächlich abgetaucht und schwimmen gegangen! Wahnsinn, das hätte ja wirklich keiner für möglich gehalten, dass man mit Badesachen auch baden geht! Mindestens 175.000 Follower wohnten der 58-Jährigen bei, als sie ins kühle Nass stieg. Und damit wünsche ich Ihnen frohe Pfingsten! Lassen Sie sich ruhig die Sonne auf den Pelz scheinen! Bis nächste Woche!