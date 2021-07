Julia Jasmin Rühle hat allen Grund zum Feiern. Nicht nur überlebt sie vor zwei Wochen einen schweren Autounfall einigermaßen unbeschadet, auch begeht sie ihren 34. Geburtstag und nimmt den Heiratsantrag ihres Freundes an. All das muss im Kreise einiger enger Freunde natürlich gebührend zelebriert werden.

Anfang Juli ist Julia Jasmin "JJ" Rühle mit ihrem Porsche verunglückt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Doch der einstigen "Berlin Tag & Nacht"-Darstellerin ging es rasch besser, und so gab sie wenige Tage später ihre Verlobung mit René Marschke bekannt. Die feierte sie nun am selben Tag wie ihren 34. Geburtstag vom vergangenen Mittwoch.

Rühle lud ihre Freunde zu diesem Zweck am Wochenende in eine Cocktailbar in ihrer Wahlheimat Berlin ein. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärte sie: "Nach all den schweren Stunden genieße ich meinen Geburtstag und meine Verlobungsfeier jetzt umso mehr - und eigentlich definitiv jede einzelne Sekunde, jeden Augenblick meines Lebens. Das kann ich auch nur weiterempfehlen!"

Auch aus diesem Grund entschied sich Rühle schon wenige Tage nach dem Unfall, sich bald einen neuen Wagen zuzulegen. "Es soll aber nicht wieder ein Porsche sein. Ich denke, wir werden jetzt einen Audi kaufen," zitiert das Blatt die 34-Jährige. Ob diese Entscheidung auf eine mögliche Familienplanung hindeutet, ist unklar.

"Liebe meines Lebens"

Schon wenige Tage nach dem Crash, der sich am 7. Juli auf der A11 nahe Lanke im Landkreis Barnim/Brandenburg ereignet hatte, hatte Rühle ihre Verlobung mit dem fünf Jahre älteren Marschke bei Instagram bekannt gegeben. "Ich habe Ja gesagt. Mein größter Traum ist in Erfüllung gegangen!", schrieb sie zu einem Foto mit ihrem Liebsten und dem Verlobungsring: "Du bist die Liebe meines Lebens. Solange ich lebe, werde ich dich lieben, bis zum letzten Atemzug. Mein Mann, mein Stolz. Das Stärkste an mir bist du." Auch Marschke postete das Bild auf seinem Account und gab an, "der glücklichste Mann auf Erden" zu sein.

Bei dem Unfall auf der A11 hatte sich der Porsche der Soap-Darstellerin mehrfach überschlagen, nachdem sie die Kontrolle über den Wagen verloren hatte und gegen die Mittelleitplanke gekracht war. Rühle wurde umgehend in ein Berliner Krankenhaus gebracht, verließ es aber schon nach einigen Tagen auf eigenen Wunsch wieder. Anschließend gab sie zu, Fehler gemacht zu haben: "Ich war sehr schnell unterwegs. Das Auto hatte sich mehrmals überschlagen, und ich war nicht angeschnallt. Nach dem Unfall bin ich nicht aus dem Auto ausgestiegen, ich war bewusstlos und musste aus dem Auto befreit werden."

Julia Jasmin Rühle spielte die Rolle der JJ bei "Berlin - Tag & Nacht" von 2012 bis 2014 und war 2015 als Kandidatin bei "Promi Big Brother". Aktuell ist sie Teil der bereits abgedrehten RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars". Zudem ist sie als DJane, Tattoo-Model, Sängerin und Designerin tätig.