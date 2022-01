Das spanische Königshaus ist um eine Schreckensmeldung reicher: Nach 24-jähriger Ehe geben die Infantin Cristina und der frühere Handballstar Inaki ihre Trennung bekannt. Der Sportler ist nach einer Haftstrafe im offenen Vollzug, aber Bilder von einem Seitensprung bringen wohl das Fass zum Überlaufen.

Die Affären-Serie bei der spanischen Königsfamilie reißt nicht ab: Die jüngere der beiden Schwestern von König Felipe VI. (53), die Infantin Cristina (56), und der frühere Handball-Weltstar und Jurist Iñaki Urdangarin gaben am Nachmittag nach über 24 Jahren das Ende ihrer Ehe bekannt. "Im gegenseitigen Einvernehmen haben wir beschlossen, unsere eheliche Beziehung zu beenden", heißt es in einem gemeinsamen Kommuniqué der beiden, das der staatliche Fernseh-Sender "RTVE" und andere spanische Medien veröffentlichten.

Erst am vorigen Mittwoch hatte die Zeitschrift "Lecturas" Fotos veröffentlicht, auf denen Urdangarin und eine fremde Frau zu sehen sind, wie sie am Strand von Bidart im französischen Baskenland Hand in Hand spazieren. Er stellte sich später heraus, dass es sich bei der Frau um eine Arbeitskollegin des bei einem Anwaltsbüro in Vitoria-Gasteiz im spanischen Baskenland beschäftigten Noch-Ehemannes von Cristina handelte.

"Solche Dinge passieren nun mal"

Von Journalisten auf der Straße befragt, sagte Urdangarin dazu einige Tage später nur: "Solche Dinge passieren nun einmal". Man wolle das "Problem" zu Hause besprechen. Es ist nicht der erste und auch nicht der schlimmste Skandal um das bald geschiedene Ehepaar. Urdangarin war 2018 in der Affäre um die vermeintlich gemeinnützige Stiftung "Nóos" wegen Veruntreuung von sechs Millionen Euro Steuergeldern sowie wegen Urkundenfälschung, Geldwäsche und Betrugs zu knapp sechs Jahren Haft verurteilt worden.

Zum ersten Mal saß ein direkter Angehöriger der Königsfamilie hinter Gittern. Inzwischen ist der 54-Jährige aber im offenen Strafvollzug. Der vor mehr als zehn Jahren ausgebrochene Skandal hatte viel Aufsehen erregt und führte nach Einschätzung von Beobachtern 2014 neben anderen Affären zur Abdankung von König Juan Carlos zugunsten des damaligen Kronprinzen Felipe. Cristina war der Beihilfe zum Steuerbetrug bezichtigt worden, wurde aber freigesprochen.