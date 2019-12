Odo in "Deep Space Nine"

Odo in "Deep Space Nine" "Star Trek"-Star erliegt Lungenkrebs

Die Rolle, mit der er für immer verbunden sein wird: René Auberjonois als Odo in "Star Trek: Deep Space Nine".

Seine Dauerfehde mit dem Ferengi Quark ist bei "Star Trek"-Fans legendär. In der Reihe "Deep Space Nine" mimt René Auberjonois den Formwandler und Sicherheitschef der Station Odo. Doch auch aus zahlreichen anderen Serien und Filmen kennt man den Schauspieler. Nun ist er mit 79 Jahren gestorben.

Viele Trekkies werden bei dieser Nachricht eine Träne verdrücken: René Auberjonois ist tot. Dies wurde unter anderem auf seiner Webseite und seinem Twitter-Profil bekanntgegeben. Sein Sohn Remy Auberjonois sprach zudem mit dem Portal "Entertainment Weekly" darüber, dass sein Vater an Lungenkrebs gelitten habe. Der am 1. Juni 1940 in New York geborene René Auberjonois wurde 79 Jahre alt.

René Auberjonois fasste bereits als Kind den Entschluss, Schauspieler zu werden. Nach ersten Auftritten am Theater ergatterte er 1970 eine Rolle im Spielfilm "MASH" von Regisseur Robert Altman. Es folgten zahlreiche weitere Verpflichtungen in Filmen wie "Die Hindenburg" oder "King Kong" (1976) und Serien wie "Benson", "Drei Engel für Charlie" oder später auch "Matlock".

173 Folgen lang Odo

Seine mit Abstand bekannteste Rolle dürfte René Auberjonois jedoch 1993 angetreten haben. Für den "Star Trek"-Ableger "Deep Space Nine" wurde er als Formwandler Odo engagiert, der auf der Raumstation als Sicherheitschef für Ordnung sorgt, privat dagegen stets mit seiner Herkunft ringt. Die Auseinandersetzungen, die er dabei mit dem schlitzohrigen Ferengi Quark führt, haben regelrechten Kultstatus. Bis 1999 war René Auberjonois in 173 Folgen der Science-Fiction-Serie zu sehen.

Nach "Star Trek" kehrte René Auberjonois zu sporadischen Einsätzen in Filmen und Serien zurück. So sah man ihn etwa im Jahr 2000 in Roland Emmerichs "Der Patriot" ebenso wie bei Gastauftritten in TV-Formaten der Marke "Frasier", "Boston Legal" oder "Warehouse 13".

Trauer bei Kollegen

René Auberjonois ist bereits der zweite "Deep Space Nine"-Darsteller, der in den vergangenen Wochen gestorben ist. Bereits am 21. September schied Aron Eisenberg, der in der Serie Quarks Neffen Nog verkörpert hatte, mit nur 50 Jahren aus dem Leben.

Der Tod von René Auberjonois sorgte auch bei "Star Trek"-Kollegen für Bestürzung. Captain-Kirk-Darsteller William Shatner etwa erklärte, er werde seine "wunderbare Freundschaft" mit René Auberjonois in Erinnerung behalten. George Takei, wie Shatner aus der allerersten "Star Trek"-Reihe bekannt, in der er Lieutenant Hikaru Sulu spielte, twitterte: "Dies ist ein schrecklicher Verlust." René Auberjonois sei "ein wunderbarer, liebevoller und intelligenter Mann" gewesen.