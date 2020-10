Sarah Wiener hatte bereits unter den Folgen der Corona-Pandemie zu leiden. Schließlich musste sie für mehrere ihrer Betriebe in der Krise Insolvenz anmelden. Doch nun schlägt das Virus noch einmal ganz unvermittelt bei ihr zu: Die bekannte Köchin ist an Covid-19 erkrankt.

Sie hatte es schon befürchtet, nun ist es Realität: Starköchin Sarah Wiener ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilte die 58-Jährige ihren Fans auf Facebook mit.

"Leider geht es mir nicht so gut, wodurch ich gerade nicht viel machen kann. Ich bin sehr schnell erschöpft und habe einen hartnäckigen Husten. Aber ich bin zu Hause, was eine große Erleichterung ist. Ich hoffe, es wird bald besser gehen", schreibt Wiener.

Sie habe alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten, versichert die Köchin - "keine (privaten) Partys, keine großen Treffen und so weiter". Sie habe keine Vorerkrankungen und führe, abgesehen vom Arbeitsstress, ein ziemlich gesundes Leben, ist sie sich sicher. "Besonders was meine Ernährung betrifft, alles bestens ... und dennoch Covid", ist sie frustriert.

"Vorsicht, Vorsorge, Fürsorge"

"Ich hoffe sehr, dass ihr alle verschont bleibt und nicht unter den neuerlichen Verschärfungen zu sehr leidet. Wenn ihr mich fragt: Sie machen Sinn und ich hoffe, es bewirkt auch das Richtige. Es gibt keinen Grund zur Angst, aber sehr wohl zur Vorsicht, zur Vorsorge und Fürsorge!", führt Wiener weiter aus. Zugleich ruft sie dazu auf, "besonders auf Schwache, Kranke und all unsere älteren Freund/innen und Familienmitglieder" zu achten. Ihren Fans verspricht sie, sie auf dem Laufenden zu halten. "Alles wird gut", endet ihr Post.

Wiener wurde in Halle in Westfalen geboren und wuchs in Wien auf. Die Deutsch-Österreicherin betreibt diverse Restaurants und andere Einrichtungen im gastronomischen Bereich. Für einen Teil ihrer Betriebe musste sie während der Corona-Pandemie Insolvenz anmelden.

Popularität erlangte sie vor allem durch ihr Mitwirken an diversen TV-Formaten. So war sie nicht nur die Protagonistin in einer Reihe namens "Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener", sie ist auch in den diversen Koch-Shows immer wieder ein gern gesehener Gast.

Auch politisch ist Wiener engagiert. Seit 2019 gehört sie als Abgeordnete der österreichischen Grünen dem Europaparlament an.