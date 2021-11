Designer Virgil Abloh war Kreativ-Chefstratege von Kanye West und der erste Afroamerikaner, der für die Männerlinie bei Louis Vuitton verantwortlich war. Am Sonntag starb er im Alter von 41 Jahren. Prominente, Freunde und Kollegen weltweit trauern um ihn.

Der US-Designer Virgil Abloh ist am Sonntag im Alter von 41 Jahren gestorben. In der Modewelt hat er ein großes Vermächtnis hinterlassen. Abloh war der erste Afro-Amerikaner, der die Herren-Kollektion für die französische Luxusmarke Louis Vuitton entwarf und leitete. Als der kreative Kopf seine Arbeit aufnahm, sprachen viele vom "Barack-Obama-Moment für die Modewelt", wie style-statements.de berichtet.

Virgil Abloh wurde 1980 in Illinois in den USA geboren, seine Eltern stammten aus Ghana. Er wuchs in Chicago auf und studierte Architektur am Illinois Institute of Technology. Besonders prägend für seine kreative Arbeit als Designer seien seine Teenagerjahre gewesen, erzählte er. Zu seinen Leidenschaften zählten unter anderem Skateboards, Nirvana und Hip-Hop.

Seine Karriere nahm eine überraschende Wendung, als Kanye West auf seine Designideen aufmerksam wurde und ihn 2007 als Kreativberater anstellte. Zusammen machten West und Abloh ein Praktikum bei Fendi in Rom, um das Modegeschäft zu erlernen.

2012 gründete Abloh sein erstes Label, Pyrex Vision. Ein Jahr später wurde er mit seinem Label Off-White weltweit zum Star. Seine Sweatshirts und Jacken mit dem markanten Logo aus zwei gekreuzen Pfeilen waren vor allem bei jungen Leuten begehrt.

Mix aus elitärer Eleganz und modernem Straßenflair

Sein Lebensstil spiegelte sich in seinen Kollektionen wider: "Alles, was ich tue, tue ich für mein 17-jähriges Ich", sagte Abloh oft. So unterschieden sich seine Entwürfe deutlich vom typischen Louis-Vuitton-Look. Mit einem Mix aus elitärer Eleganz und modernem Straßenflair wehte frischer Wind in die Welt der Reichen und Schönen, mit einem Hauch von Hip-Hop. "Seine Mode ist auf stilvolle Weise prollig", schrieb die "Zeit" 2017.

In seiner Arbeit für Louis Vuitton sprach Abloh aber auch ökologische und soziale Themen an. In seiner Januar-Show in Paris wandte er sich gegen Rassismus und Homophobie. Nach eigenen Angaben wollte er seine Partnerschaft mit LVMH nutzen, "um die Chancen für unterschiedliche Menschen zu erweitern und mehr Gleichberechtigung und Inklusion in den von uns bedienten Branchen zu fördern".

Seine Ausnahmelooks begeisterten auch Prominente. Aus einigen Kunden wurden Freunde, besonders mit Kanye West pflegte der Designer eine engere Verbindung. West zeigte sich tief betroffen von Ablohs Tod.

Der Designer hatte für den Rapper unter anderem das Cover der Alben "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" und "Yeezus" gestaltet. West würdigte Abloh bei seinem Sonntagsgottesdienst mit einer auf diesen gemünzten Version von Adeles Song "Easy On Me".

Auch Sänger Justin Timberlake trauerte um den Künstler und schrieb auf Instagram: "Was kann man sagen, wenn eine Kraft wie Virgil Abloh zu früh von uns geht? Du hast der Welt so viel gegeben, in so kurzer Zeit. Und du hast mit Intensität erschaffen ... besser als der Rest von uns wusstest du, dass das Leben kurz, aber alles möglich ist. Ich fühle mich geehrt, dich gekannt zu haben. Danke, dass du deine Gabe mit uns geteilt hast."

"Du bist jetzt bei dem Meister, leuchte"

Model Hailey Bieber zeigte sich tief betrübt über den Tod des Ausnahmekünstlers und postete ein Bild, das sie mit Virgil Abloh zeigt - sie trägt darauf das Hochzeitskleid, das er für sie entworfen hatte. Dazu schrieb die Ehefrau von Musiker Justin Bieber: "Ein kreativer Kopf, wie es ihn nur einmal in einer Generation gibt. Ich werde seinen Einfluss nie vergessen. Wir lieben dich, Virgil".

Musiker Pharrell Williams verbeugte sich auf Twitter. "Virgil, du warst ein freundliches, großzügiges, nachdenkliches, kreatives Genie. Dein Werk als Mensch und dein Werk als spirituelles Wesen werden ewig leben. Ich sende Liebe und Licht an deine Frau, deine Kinder, deine Familie und deine Angehörigen. Du bist jetzt bei dem Meister, leuchte."

Rapper Drake schrieb: "Ich werde dich bis in alle Ewigkeit lieben, Bruder." Danke für alles". Auch der französische Fußballstar Kylian Mbappé und Schauspieler Idris Elba meldeten sich zu Wort.