25 Jahre sind Sylvester Stallone und Jennifer Flavin bereits verheiratet. Doch im vergangenen September verliert der Actionheld seine Ehefrau beinahe für immer. Ihr Liebes-Comeback habe ihn nun einiges gelehrt, gibt der 76-Jährige zu.

Einen Monat lang lebten Sylvester Stallone und seine Ehefrau Jennifer Flavin getrennt, zwischendurch reichte sie sogar die Scheidung von ihm ein. Doch Mitte Oktober schafften der Hollywood-Star und das ehemalige Model, was vielen anderen Paaren in Krisenzeiten verwehrt bleibt: Sie fanden zueinander zurück. Über die "wiedererwachte" Beziehung hat der 76-jährige Star aus "Rocky" und "Rambo" nun mit der "Sunday Times" gesprochen.

"Sagen wir einfach, dass es eine sehr turbulente Zeit war", gab Stallone zu, als er auf den persönlichen Umbruch angesprochen wurde. "Es gab ein Wiedererwachen dessen, was wertvoller war als alles andere, nämlich meine Liebe zu meiner Familie. Sie hat Vorrang vor meiner Arbeit, und das war eine harte Lektion."

Eine dieser Lektionen beinhaltete demnach eine Offenbarung über seine Beziehung zu seinen Kindern. Mit Flavin teilt Stallone die Töchter Sophia (26), Sistine (24) und Scarlet (20) sowie zwei Söhne mit seiner Ex-Frau Sasha Czack: Sage und Seargeoh (43). Sage war 36 Jahre alt, als er an einem Herzinfarkt starb. "Ich habe nicht genug aufgepasst, als sie aufgewachsen sind, ich war so karriereorientiert", räumte der Actionheld nun ein.

"Ich habe nur an dich gedacht"

Diese Lektion in Sachen Vaterschaft nehme er sich nun bei dem Versuch, die Beziehung zu seinen Töchtern wieder aufzubauen, zu Herzen. "Ich frage sie nach ihrem Tag, und sie begannen zunächst etwas einsilbig", erklärte er. "Dann hörte ich eine sagen: 'Ich habe nur an dich gedacht.' Oh mein Gott. Das habe ich noch nie zuvor in meinem Leben gehört. Wenn eine Tochter weiß, dass man sich um sie kümmert, ist sie für immer da."

Sylvester Stallone und Jennifer Flavin hatten sich 1988 kennengelernt. Nach einer kurzen Trennung heirateten sie 1997 und bekamen drei Töchter. Am 19. August 2022 reichte Flavin in Palm Beach County, Florida, die Scheidung ein. "Ich bin traurig, mitteilen zu müssen, dass ich nach 25 Jahren Ehe die Scheidung von meinem Mann Sylvester Stallone eingereicht habe", erklärte sie dem US-Magazin "People". Wenige Wochen später gab der Sprecher des Schauspielers die Versöhnung bekannt.