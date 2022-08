(Foto: -/Imagespace via ZUMA Wire/dpa)

Jetzt also doch: Nachdem die Trennungsgerüchte von Sylvester Stallone bis zuletzt dementiert wurden, reicht seine Ehefrau nach 25 Ehejahren die Scheidung ein. Nun spricht der Hollywood-Star offen darüber, was zum Ende ihrer Beziehung führte.

Nach einigen Tagen der Unsicherheit ist es nun beschlossene Sache: Sylvester Stallone und Jennifer Flavin haben sich nach 25 Ehejahren getrennt. Medienberichten zufolge reichte das ehemalige Model bereits am 19. August in Palm Beach County, Florida, die Scheidung von dem Hollywood-Star ein.

Stallone, der die Spekulationen noch bis Mittwoch abgestritten und versichert hatte, es handele sich lediglich um ein "Missverständnis", hat nun im Gespräch mit "TMZ" über das Ehe-Aus gesprochen. Dabei stellte er klar, dass die gemeinsamen Hunde nicht ausschlaggebend gewesen sei. Das US-Promiportal hatte zuvor mit Verweis auf einen anonymen Insider berichtet, dass Stallone zum Schutz seiner Familie - aber gegen den ausdrücklichen Wunsch seiner Noch-Ehefrau - einen Rottweiler namens Dwight gekauft hatte. Dies habe einen Streit ausgelöst, der noch ältere Probleme ans Licht gebracht habe.

An diesen Gerüchten sei jedoch nichts dran, sagte der 76-Jährige nun. Zwar habe es tatsächlich Diskussionen darüber gegeben, wie sie sich um den neuen Hund kümmern sollten, da die Familie zwischen Kalifornien und Florida pendelt. Doch er fügte hinzu: "Wir haben die Beziehung nicht aufgrund eines so trivialen Streits beendet." Vielmehr hätten sie "einfach unterschiedliche Wege eingeschlagen", so Stallone. "Ich habe den größten Respekt vor Jennifer. Ich werde sie immer lieben. Sie ist eine erstaunliche Frau. Sie ist der netteste Mensch, den ich je getroffen habe."

Vermögen "missbräuchlich behandelt"?

Zudem räumte Sylvester Stallone erneut mit den Gerüchten auf, dass das neue Tattoo auf seinem rechten Oberarm etwas mit der Scheidung zu tun habe. Der "Rambo"-Darsteller hatte sich kürzlich ein Porträt von Flavin mit dem Gesicht seines ehemaligen Hundes Butkus überstechen lassen. Das Cover-up sei lediglich "eine Lösung ohne böse Absicht" entstanden, da eine Auffrischung des alten Tattoos "nicht zufriedenstellend" gewesen sei, rechtfertigte er sich nun. Seinen Rücken ziere aber weiterhin das Antlitz der 54-Jährigen.

Auch Jennifer Flavin hat sich mittlerweile zu der Scheidung geäußert. "Wir werden zwar nicht mehr verheiratet sein, aber ich werde die mehr als 30-jährige Beziehung, die wir geteilt haben, immer in Ehren halten", erklärte das ehemalige Model gegenüber "People". Zudem wisse sie, dass "wir beide unseren wunderschönen Töchtern verpflichtet sind".

In den Scheidungsunterlagen soll Flavin ihrem Noch-Ehemann laut "TMZ" vorwerfen, das gemeinsame Vermögen "missbräuchlich behandelt" zu haben. Stallone streitet die Vorwürfe angeblich ab. Außerdem wolle sie eine Anordnung erzielen, wonach sich Stallone von dem gemeinsamen Haus in Palm Beach fernhalten solle.