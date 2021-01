Im "Tatort" entführt, im echten Leben an Corona erkrankt: Roland Riebeling alias Jütte in "Der Tod der anderen".

Am Sonntagabend sahen ihm Millionen in seiner "Tatort"-Rolle als Assistent Jütte zu. Im wahren Leben berichtet Schauspieler Roland Riebeling nun über seine zurückliegende Erkrankung an Covid-19. Den 42-Jährigen hatte es offenbar schwer erwischt.

Seit 2018 gehört Roland Riebeling als Assistent Jütte zum Team der Kölner "Tatort"-Ermittler Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär). So auch am Sonntagabend. In der Folge "Der Tod der Anderen" absolvierte er sogar das erste Mal so was wie eine Hauptrolle. Schließlich drehte sich der Streifen nicht zuletzt um ihn als Opfer einer Entführung.

Abseits des TV-Sets machte der Schauspieler dagegen eine unangenehme Erfahrung der ganz anderen Art. Anfang Dezember des vergangenen Jahres sei er an Covid-19 erkrankt, berichtet er nun im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Dabei plagten den 42-Jährigen, der nach eigenem Bekunden keiner Risikogruppe angehört, offenbar heftige Symptome.

"Ich hatte die normale Atemnot und ein Stechen in der Brust. Aber dazu kamen extreme Konzentrationsschwächen und Wissenslücken. Das war wie Demenz!", zitiert die Zeitung den "Tatort"-Star.

"So krank war ich noch nie"

Ihm seien eine Zeit lang sogar bestimmte Worte oder Adressen nicht mehr eingefallen, fährt Riebeling fort. "Ich wusste nicht mal mehr, wo ich wohne." Zudem sei er extrem abgeschlagen gewesen. "So krank war ich wirklich noch nie", erklärt der Schauspieler.

Mittlerweile sei er zwar wieder gesund, doch der Genesungsprozess habe lange gedauert. "Alles strengt mich noch an", schildert er die Nachwirkungen der Krankheit und warnt: "Ich kann allen nur zurufen: Guckt, dass ihr das nicht kriegt! Das war kein Spaziergang."

Der 1978 in Essen geborene Riebeling begann seine Schauspielkarriere am Theater. Nach der Jahrtausendwende folgten erste Auftritte in TV-Formaten. Neben seinem "Tatort"-Engagement gehört er aktuell auch zur Besetzung der Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)".