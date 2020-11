Chrissy Teigen und John Legend mussten durchmachen, was keinem Elternteil je passieren sollte. Der Sänger und das Model verloren Anfang Oktober ihr ungeborenes Kind. Nun erinnern sie gemeinsam an Jack mit einem Partner-Tattoo.

Anfang Oktober teilten Chrissy Teigen und John Legend einen schweren Schicksalsschlag mit der Welt: Das Model hatte nach mehreren Tagen im Krankenhaus eine Fehlgeburt erlitten. Vier Wochen später widmet das Paar seinem verstorbenen Sohn Jack nun ein ganz besonderes Partner-Tattoo.

Teigen präsentierte ihr neues Tattoo am Handgelenk bereits am Wochenende via Twitter, nun zieht auch ihr Ehemann nach. Tattoo-Künstler Daniel Winter veröffentlichte dazu zwei Fotos bei Instagram. Auf den Schwarz-Weiß-Bildern trägt Legend dasselbe Tattoo am Handgelenk wie seine Frau. Beide haben sich den Namen "Jack" in kleiner, filigraner Schrift tätowieren lassen.

Chrissy Teigen und John Legend lernten sich am Set des Musikvideos "Stereo" kennen. Seit 2013 sind sie verheiratet. Ihre Tochter Luna kam 2016 zur Welt, Sohn Miles im Jahr 2018. Am 1. Oktober 2020 hatte Teigen auf Instagram bekannt gegeben, dass sie das dritte gemeinsame Kind, Jack, verloren hat.

"Loch im Herzen ist voll"

Zu sehr intimen Schwarz-Weiß-Fotos, die sie und Ehemann John Legend völlig aufgelöst im Krankenhaus zeigen, schrieb sie: "Wir sind schockiert und fühlen die Art von tiefem Schmerz, von dem man nur hört, die Art von Schmerz, die wir noch nie zuvor gefühlt haben. Wir waren nicht in der Lage, die Blutung zu stoppen und unserem Baby die nötige Flüssigkeit zu geben, trotz der vielen Bluttransfusionen. Es war einfach nicht genug", so Teigen. Sie hatte von Beginn an eine schwierige Schwangerschaft gehabt.

In einem offenen Brief schrieb die 34-Jährige vergangene Woche, dass viele Leute ihr sagen würden, "eine Erfahrung wie diese verursacht ein Loch im Herzen". Ein Loch existiere bei ihr tatsächlich, erklärte Teigen. "Aber es wurde mit der Liebe zu etwas gefüllt, das ich so sehr liebte. Er fühlt sich nicht leer an, dieser Raum. Er fühlt sich voll an."