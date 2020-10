Chrissy Teigen hat ihr drittes Kind im sechsten Monat verloren. Wie schonungslos offen sie Anfang Oktober mit dem Verlust umging, stieß jedoch nicht nur auf Zustimmung. Nun wendet sich das Model erneut mit einem Schreiben an die Öffentlichkeit, in dem sie ihre Gefühlslage erklärt.

Chrissy Teigen ist in einem offenen Brief all das losgeworden, was sie seit der Fehlgeburt Anfang Oktober mit sich herumgeschleppt hatte. War es falsch, einen so intimen Trauerpost bei Instagram zu veröffentlichen, wie sie und Ehemann John Legend es getan hatten? Wie sollen Personen aus ihrem Umfeld künftig mit ihr und der Situation umgehen? Das Model sucht nach Antworten.

Ihren offenen Brief auf der Online-Publishing-Plattform "Medium", den sie auch bei Instagram postete, beginnt Teigen mit den Worten: "Ich hatte keine Ahnung, wann ich bereit sein würde, dies zu schreiben." Fest stünde aber, sie wolle mit einem Dankeschön starten. Ihr Dank gelte all jenen, die dem Paar nach seinem Verlust mit "extremer Freundlichkeit" begegnet seien.

Auch heute noch mache sich die 34-Jährige Sorgen, den Menschen könne es vielleicht unangenehm sein, ihre persönliche Freude mit ihr zu teilen, nachdem was sie erlebt habe - insbesondere Schwangeren. Das Gegenteil sei jedoch der Fall: "Ich bin zurzeit von den schwangeren Bäuchen vieler enger Freundinnen umgeben. Und ich kann Ihnen schwören, nichts macht mich glücklicher."

Tränenfotos aus dem Kreißsaal

Das Model erzählt, Leute würden ihr sagen, "eine Erfahrung wie diese verursacht ein Loch im Herzen". Ein Loch existiere bei Teigen tatsächlich. "Aber es wurde mit der Liebe zu etwas gefüllt, das ich so sehr liebte. Er fühlt sich nicht leer an, dieser Raum. Er fühlt sich voll an."

Für den emotionalen Abschiedspost, den Teigen bei Instagram geteilt hatte, erntete sie damals auch Kritik. Solch ein privates, intimes Thema gehöre nicht in den sozialen Medien ausgeschlachtet, meinten einige. Dem Model ist das jedoch egal. "Die Gedanken anderer sind für mich nicht wichtig", schreibt die 34-Jährige. Selbst Ehemann John Legend habe es "gehasst", die Bilder von seiner weinenden Frau im Kreißsaal schießen zu müssen. Doch Teigen habe es so gewollt.

"Damals ergab es für ihn keinen Sinn. Aber ich wusste, dass ich mich für immer an diesen Moment erinnern muss, so wie ich mich an unseren Kuss vor dem Altar erinnere oder an unsere Freudentränen nach den Geburten von Luna und Miles."

Chrissy Teigen und John Legend lernten sich am Set des Musikvideos "Stereo" kennen. Seit 2013 sind sie verheiratet. Ihre Tochter Luna kam 2016 zur Welt, Sohn Miles im Jahr 2018. Am 1. Oktober 2020 hatte Teigen auf Instagram bekanntgegeben, dass sie das dritte gemeinsame Kind, Jack, verloren hat.

Zerstreuung beim Kochen

Ablenkung von den tragischen Ereignissen findet Teigen derzeit offenbar beim Kochen. So veröffentlichte sie in ihren Instagram-Storys nun Clips, die sie mit Töchterchen Luna bei der Zubereitung von Pancakes zeigen - in Eiscreme- oder Löwenform.

Doch sie kocht nicht nur mit ihrem Kind, Teigen arbeitet offenbar auch an einem weiteren Kochbuch. "Ich habe es vermisst, meine Kochbuchreise zu posten. Ich bin so unglaublich stolz - es wird auf jeden Fall mein bisher bestes sein", schreibt sie zu Videos, die brutzelndes Ofengemüse zeigen.

Zum Schluss stellt sie noch klar, dass ihre Follower nach der langen Funkstille wieder mit ihr rechnen dürfen. "Ich musste der Welt entfliehen und etwas tun, das ich liebe, aber ich habe es wirklich vermisst, euch mit auf die Reise nehmen zu können. Ich liebe euch und habe euch vermisst. Ich bin zurück", erklärt Teigen.