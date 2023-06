"The Voice of Germany" besetzt alle Stühle neu

Geschüttelt, nicht gerührt "The Voice of Germany" besetzt alle Stühle neu

Ist 13 nun eine Glücks- oder Unglückszahl? Bei "The Voice of Germany" wird sich das möglicherweise bald erweisen. Schließlich bleibt in der 13. Staffel der Show so gut wie kein Stein auf dem anderen. Die Jury wird einmal komplett durchgeschüttelt - mit fünf neuen Mitgliedern.

Zuletzt zählte die Jury in der Castingshow "The Voice of Germany" (TVOG) vier Personen: Peter Maffay, Mark Forster, Rea Garvey und Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß. Doch schon seit ein paar Tagen steht fest, dass sie alle in der kommenden 13. Staffel des Pro7/Sat.1-Formats keine Rolle übernehmen werden. Die bisherigen Jury-Mitglieder würden "pausieren", so die offizielle Sprachregelung der Sendergruppe.

Mit den darauffolgenden Spekulationen, wer stattdessen demnächst in den TVOG-Jury-Ring steigen wird, dürfte nun Schluss sein. Die Bestätigung von Pro7/Sat.1 steht zwar noch aus, doch übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist die Nachfolge geregelt. Demnach nehmen in der kommenden Staffel fünf statt vier Jury-Mitglieder auf den roten Sesseln Platz: der Moderator und Musiker Giovanni Zarrella, der irische Popstar Ronan Keating, die Influencerin und Rapperin Shirin David sowie die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz als Doppelgespann.

Vereinte Castingshow-Erfahrung

Was das neue Jury-Team eint, ist seine Castingshow-Erfahrung. So wurde etwa Zarrella einst selbst als Teil der Band Bro'Sis bekannt, die aus dem TV-Format "Popstars" hervorging. Auch die Band Boyzone, der Ronan Keating früher angehörte, war das Ergebnis eines Castingaufrufs. Zudem wirkte der 46-Jährige bereits als Juror in der australischen Version von "The X Factor" mit.

David hat bei RTL schon einmal Luft als Jury-Mitglied in einer Castingshow geschnuppert - 2017 saß sie unter anderem neben Dieter Bohlen in der 14. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Auch Tom und Bill Kaulitz bringen DSDS-Erfahrung mit. Zehn Jahre ist es her, dass die beiden in der zehnten Staffel der RTL-Sendung die Gesangstalente bewerteten.

"Niemals geht man so ganz, irgendwas von euch bleibt hier", bedankte sich Pro7/Sat.1-Chef Daniel Rosemann Ende Mai auf Twitter bei den vier vorerst scheidenden TVOG-Coaches "für großartige und wunderschöne Stunden". Kloß, Garvey, Forster und Maffay seien "immer wieder herzlich willkommen auf den roten Stühlen".