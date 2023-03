Thomas Gottschalk ist einer der bekanntesten Moderatoren Deutschlands. Nun hat der 72-Jährige Instagram für sich entdeckt. Gleich bei seinem ersten Post macht er einige Ankündigungen - und sorgt für Lacher.

Wetten, dass dieses Instagram-Profil in Windeseile Follower sammeln wird? Show-Titan Thomas Gottschalk wagt sich mit seinen 72 Jahren ins Abenteuer Social Media und plant offenbar, nun selbst regelmäßig bei Instagram zu posten. Seine Absichten kündigte er jedenfalls höchstpersönlich in einem Video an, in dem er sagt: "Seit Jahren knie ich abends vor meinem Bett und bete: 'Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich bald auf Insta komm.' Er hat meine Gebete erhört - ich bin jetzt auf Insta, the real me! [...] Ich glaube, das Ding geht steil, ich möchte bald 500 Follower haben", so seine bescheidene Hoffnung.

Ein paar mehr Anhänger sind es jetzt schon - aktuell folgen dem Account 21.700 Menschen (Stand: 29. März, 13.11 Uhr). Wer sich nun zurecht wundert, warum das Profil bereits fast 1.000 Beiträge angesammelt hat, bekommt die Antwort im Text zu Gottschalks Video-Ankündigung: "Aus dem Best-of-Account wird neu @TheReal.ThomasGottschalk". Der Moderator hat also offenbar einen bereits bestehenden Account übernommen, der blaue Haken, der die Echtheit verifiziert, fehlt allerdings (noch).

Filter-Tipps mit Tommy

In einem weiteren Post zitiert er aus einem "Bild"-Interview, das er bezüglich seiner neuesten Instagram-Aktivität gegeben hat: "Nachdem ich mit Ende sechzig die Liebe neu entdeckt habe, folgt jetzt der zweite Schritt: Instagram! Alle, die da unterwegs sind, wollen offensichtlich nur eines: Anderen Menschen Mut machen. Will ich auch!"

Sein humoristischer Appell an alle Gefährtinnen und Gefährten im Ü-70-Club: "Vergesst 'Sturm der Liebe', haut eure Rätsel-Zeitungen weg. Zeigt euch von eurer coolen Seite, werdet digital und postet, was euch bewegt. Eure Enkel zeigen euch, wie's geht!" Er selbst wolle derweil als betagter Influencer mit praktischen Tipps zeigen, "wie ihr die Falten wegfiltert. Und lasst erstmal die Finger von Tiktok. Beim Tanzen brecht ihr euch nur die Knochen."