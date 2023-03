Während in den meisten Jobs die Test- und Maskenpflicht aufgehoben ist, wird an Filmsets weiter auf diese Maßnahmen zum Schutz vor Corona gesetzt. Etwas, das Schauspielerin Tilda Swinton sauer aufstößt, wie sie jetzt erklärt. Beim nächsten Dreh in Irland will sie sich dem verweigern.

Die britische Schauspielerin Tilda Swinton hat deutlich gemacht, dass sie genug von der Corona-Pandemie und den entsprechenden Schutzmaßnahmen hat. Während eines Gesprächs auf der Veranstaltung South by Southwest (SXSW) erwähnte die 62-jährige Oscar-Preisträgerin, dass sie bald einen Film in Irland drehen werde und ihr das Team das Tragen einer Maske vorgeschrieben habe. Darüber äußerte sie ihren Unmut: "Ich werde keine Maske tragen, weil ich kerngesund bin, so oft eine Covid-Infektion hatte und voller Antikörper und voller Zuversicht bin." Ob die Produktion das tatsächlich zulässt, wird sich zeigen.

Eigentlich unterstützten die meisten Hollywood-Größen während der Pandemie die Schutzmaßnahmen, allerdings ist Tilda Swinton auch nicht der erste Star, der Kritik äußert. In Deutschland haben bereits 2021 einige Schauspieler unter Hashtags wie "allesdichtmachen" und "allesaufdentisch" mit vermeintlich satirischen Videos und pseudowissenschaftlichen Interviews den Umgang mit dem Coronavirus kritisiert. Darunter fanden sich Namen wie Volker Bruch, Jan Josef Liefers, Wotan Wilke Möhring und Ulrich Tukur. Die Aktionen lösten kontroverse Reaktionen aus: Manche warfen den Künstlern vor, das Coronavirus zu verharmlosen und Betroffene nicht ernst zu nehmen. Mehrere Teilnehmer wie Meret Becker und Richy Müller distanzierten sich später davon.

Auch wenn selbst in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser die Test- und Maskenpflicht inzwischen gekippt wurde, setzt man bei Dreharbeiten weiterhin auf diese beiden Mittel zum Schutz aller Beteiligten. Denn werden eine oder mehrere Personen in den unterschiedlichen Gewerken krank, sind sie selten spontan zu ersetzen, sodass ein Ausfall und damit eine Verzögerung der Dreharbeiten hohe Kosten verursachen oder die Fertigstellung eines Films oder einer Serie ernsthaft gefährden würde. Wie lange die Schutzmaßnahmen an Filmsets noch beibehalten werden, ist unklar.