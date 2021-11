Tina Turner hat viel erreicht und sich ihren Erfolg erkämpft: Sie gehört zu den bekanntesten Sängerinnen der Welt, verkaufte Millionen Tonträger, bekam zwölf Grammys, wurde zwei Mal in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Nun kommt ein weiterer Titel hinzu - in ihrer Wahlheimat Schweiz.

Besondere Auszeichnung für Tina Turner: Die 82-jährige Musik-Legende bekommt von der Universität Bern am 4. Dezember den Ehrendoktortitel verliehen. Für ihr "einzigartiges musikalisch-künstlerisches Lebenswerk" wird die Sängerin ausgezeichnet, heißt es in einer Mitteilung der Philosophisch-historischen Fakultät.

Turner habe sich als "Frau in einem zuvor männlich dominierten Bereich erfolgreich durchgesetzt" und "mit ihrer Authentizität und künstlerischen Ausstrahlung viele Menschen berührt". Zudem habe sie mit ihrer Kunst beispielhaft einen Weg "aus mehrfach diskriminierten Verhältnissen gezeigt". Turner sei ein "Rollenmodell über Generationen" hinweg, begründet die Fakultät ihre Entscheidung. Zur Feier wird Turner allerdings nicht persönlich vor Ort sein, heißt es vonseiten der Universität.

Die ursprünglich aus Tennessee stammende Sängerin lebt bereits seit über 20 Jahre in der Schweiz. 2013 wurde sie sogar offiziell Schweizerin und legte ihre US-Staatsbürgerschaft ab. Seit einigen Jahren ist der deutsche Erwin Bach der Mann an ihrer Seite. Den heute 65-Jährigen heiratete Turner 2013.

Mehr als 180 Millionen Tonträger verkauft

Tina Turner gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Sie brachte in ihrer rund 60 Jahre andauernden Karriere bislang zwölf Studioalben auf den Markt. Insgesamt verkaufte sie mehr als 180 Millionen Tonträger, erhielt zwölf Grammys und wurde zwei Mal in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Zu ihren größten Hits zählen Hymnen wie "What's Love Got to Do with it", "Simply the Best", "We Don't Need Another Hero" oder "Private Dancer".

Erst vor Kurzem hat die Soul- und Rock-Legende sämtliche Rechte an ihrem musikalischen Werk an die Bertelsmann Music Group (BMG) verkauft. Das gab das Unternehmen auf seiner Homepage bekannt. Man sei stolz darauf, den musikalischen Schatz "einer der größten und beliebtesten Künstlerinnen in der Geschichte der populären Musik" pflegen und weiterentwickeln zu können, heißt es dort.