Die Weltpremiere seines neuen Actionstreifens aus der "Mission Impossible"-Reihe feiert Tom Cruise zusammen mit seinen Co-Stars in Rom. Mit Ilsa-Faust-Darstellerin Rebecca Ferguson zeigt sich der Hollywoodstar dabei besonders harmonisch.

Tom Cruise kehrt nach "Mission: Impossible - Fallout" aus dem Jahr 2018 noch ein letztes Mal als Agent Ethan Hunt zurück - für das zweiteilige Finale der "Mission: Impossible"-Filmreihe. "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil eins" feierte am Montagabend Weltpremiere in Rom. Zu diesem Anlass zeigte sich Cruise mit seinen Co-Stars an der berühmten Spanischen Treppe.

In Italiens Hauptstadt ist ein Großteil des Streifens gedreht worden. "Ich möchte Rom und der Stadt danken", erklärte Cruise dem Magazin "Variety" zufolge in seiner Rede. "Außerdem durften wir in Venedig filmen, was in sehr schwierigen Zeiten in diesem Land außergewöhnlich war. Ich habe davon geträumt, hierherzukommen und es mit Ihnen allen zu teilen." Bereits seit Kindesalter sei es sein Ziel gewesen, "Filme zu machen und zu reisen. Und nicht nur ein Tourist zu sein, sondern in dieser Welt arbeiten und die Kultur verstehen zu können", sagte Cruise.

Durch seine Filme habe er dies erreichen können, "weil jeder hier mir erlaubt hat, Sie zu unterhalten. Es ist ein Privileg, das ich nie für selbstverständlich gehalten habe. Es ist meine Leidenschaft, Sie zu unterhalten, und ich werde immer für großes Kino und ein solches Erlebnis für alle kämpfen."

An der Spanischen Treppe, die gemäß "Variety" im neuen "Mission Impossible"-Film als Schauplatz einer wilden Verfolgungsjagd in einem gelben Oldtimer-Fiat 500 diente, posierte der Hollywoodstar mit Regisseur Christopher McQuarrie und seinen Co-Stars für die jubelnden Fans und die Fotografen. Mit dabei waren unter anderem Simon Pegg, Esai Morales, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham und Greg Tarzan Davis. Für Ilsa-Faust-Darstellerin Rebecca Ferguson gab es von Cruise sogar ein Küsschen auf die Wange.

In "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil eins" kriegt es Hunt mit einem neuen Widersacher namens Gabriel (Esai Morales) zu tun. Dabei muss er nicht weniger als den gesamten Planeten retten. Der Film startet am 13. Juli in den deutschen Kinos. "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil zwei" soll dann im Juni 2024 auf die Leinwand kommen und das langlebige Agentenfilm-Franchise beenden.