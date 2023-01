Ob "Forrest Gump", "Cast Away" oder "E-Mail für dich" - Tom Hanks hat schon in vielen Kultfilmen mitgewirkt. Doch dass ein besonderer Streifen mit ihm beim Publikum so wenig Beachtung gefunden hat, wundert den Hollywood-Star sehr. Dieser sei "unglaublich wichtig", findet er nämlich.

Tom Hanks wundert sich über die mangelnde Aufmerksamkeit seiner Fans für seinen Film "Road to Perdition". Wenn über seine Karriere gesprochen werde, komme der Gangsterthriller von 2002 stets zu kurz, klagte der Schauspieler in dem Podcast "ReelBlend".

Dabei sei "Road to Perdition" ein "unglaublich wichtiger Film" für ihn, so Hanks. In dem Werk von "American Beauty"-Regisseur Sam Mendes spielte der Oscarpreisträger einen Auftragskiller. Zum ersten Mal in seiner Karriere verkörperte Hanks einen Mörder - auch wenn der geläutert wird.

Doch für Hanks bleibt der Film aus anderen Gründen im Gedächtnis. Wegen seines Schnurrbarts, aber auch wegen der Menschen, die an dem Streifen beteiligt waren. Kameramann Conrad Hall starb kurz nach den Dreharbeiten, den Oscar bekam er posthum verliehen.

"Und ich habe beide erschossen"

Außerdem spielten zwei Kollegen mit, die später laut Hanks zu den Stars mit der größten Leinwandpräsenz gehörten: Jude Law und Daniel Craig. "Und ich habe beide erschossen", scherzte Hanks. Er hätte zudem auch Schauspiellegende Paul Newman erwähnen können. "Road to Perdition" war dessen letzter Film.

Doch Tom Hanks tröstet sich mit dem Gedanken, dass der Film so von späteren Generationen immerhin unvoreingenommen entdeckt werden könne. Er selbst mache dies auch gerne. "Je obskurer und unbekannter ein Film aus den 1940er- oder 1950er-Jahren ist, desto besser, denn ich habe keine vorgefassten Meinungen darüber; ich weiß nichts darüber", so der 66-Jährige.