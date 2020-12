In den 1980er-Jahre startete Tommy "Tiny" Lister seine Schauspielkarriere und stieg später auch noch als Wrestler in den Ring. Nun ist der 1,96 Meter große Hüne im Alter von 62 Jahren gestorben. Schuld daran könnte eine Infektion mit dem Coronavirus sein.

Thomas Duane "Tiny" Listers Gesicht kennt man aus zahlreichen Kinofilmen wie "Das Fünfte Element" mit Bruce Willis und Milla Jovovich, Quentin Tarantinos "Jackie Brown" oder dem Batman-Streifen "The Dark Knight". Nun ist der US-Schauspieler, der 1989 auch noch eine Karriere als Wrestler startete, leblos in seinem Haus in Marina Del Rey in Kalifornien aufgefunden worden. Das teilte seine Managerin Cindy Cowan der Presse mit.

Zur Todesursache wurde bislang nichts bekannt gegeben, doch war Lister in diesem Jahr an Covid-19 erkrankt. Nach Angaben Cowans erholte er sich zunächst von der Infektion, wurde aber vor etwa einer Woche erneut krank und konnte nur noch schwer atmen.

"Vermisse dich jetzt schon"

Der 1,96 Meter große und 125 Kilo schwere Lister hatte seine wohl bekannteste Rolle 1995 in dem Film "Friday" sowie dem zweiten Teil "Next Friday" im Jahr 2000. Darin spielte er an der Seite von Rapper Ice Cube, von dem auch das Drehbuch stammte, den Schläger Deebo.

"RIP Tiny 'Deebo' Lister", schrieb Ice Cube zum Abschied auf Instagram. Lister sei "ein geborener Entertainer" gewesen, der "im Handumdrehen in den Charakter eintauchte und die Menschen vor und abseits der Kamera erschreckte", heißt es dort weiter. "Danke, dass du im Herzen ein guter Kerl warst. Ich vermisse dich jetzt schon."