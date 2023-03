Gerade mal 3000 Menschen leben auf Achill Island vor der Küste Irlands. Viele Menschen aus dem Ausland haben sich lange nicht für die Insel interessiert, dann wird sie Teil eines Films um Colin Farrell, der für neun Oscars nominiert ist. Prompt steigen die Besucherzahlen rasant an.

Als Colin Farrell den Golden Globe als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in der Schwarzen Komödie "The Banshees of Inisherin" erhielt, dankte er in seiner Rede natürlich auch den Bewohnern der abgelegenen irischen Inseln Achill Island und Inis Mor. Dort wurde der Film gedreht. "Wir waren wie eine große Familie", sagte der irische Schauspieler bei der Preisverleihung in Beverly Hills im Januar. Inzwischen hat der Film auch bei den britischen BAFTA-Awards vier Preise abgeräumt und ist für neun Oscars nominiert. "Wir drücken natürlich die Daumen für einen Sieg", sagt Chris McCarthy, der Tourismusmanager der vor der Westküste Irlands gelegenen Achill Island. "Wir würden jeden der neun Oscars nehmen, wir sind nicht wählerisch", scherzt er.

Von Juli bis November 2021 war Achill Island nicht mehr wiederzuerkennen. Der Fischerhafen wurde als Kulisse in eine Hafenstraße der 1920er Jahre umgewandelt, auf den windigen Klippen der Südwestküste wurde die rustikale Kneipe errichtet, in der weite Teile der Handlung spielen. Wie McCarthy schildert, wollte Regisseur Martin McDonagh, dass die Schauspieler "den Atlantik spüren", sobald sie aus der Pub-Tür ins Freie treten "Das hätten sie nicht im Studio erzeugen können", erklärt der Tourismuschef, während er windumtost auf demselben Aussichtspunkt steht. Durch die Dreharbeiten flossen 1,7 Millionen Euro nach Achill Island mit seinen knapp 3000 Bewohnern, ein wahrer Geldsegen.

Insel hofft auf rosige Zeiten

Jetzt hoffen die Insulaner, dass der Film ihnen auch einen Tourismusboom beschert - offenbar zu Recht: Immer wenn ein Video-Auszug aus dem Film sich im Internet verbreitet, bemerken McCarthy und seine Mitarbeiter eine Zunahme bei den Buchungen. Busunternehmer Alan Gielty bietet bereits Touren zu den Drehorten an. "Allein im vergangenen Monat sind schon wahnsinnig viele Leute auf die Insel gekommen, nur um die Drehorte zu sehen", erzählt er. Er hofft auf rosige Zeiten: "Es wird sehr, sehr viel zu tun geben."

Kunden in McLoughlin's Bar posieren mit einem Ausschnitt von Colin Farrell vor einer Oscar-Nacht-Party in dem Pub auf Achill Island. (Foto: picture alliance / empics)

Der Wirt des echten Insel-Pubs wird schon häufig von Besuchern auf den Film angesprochen. An der Wand von Mick Lynchs Pub in einem reetgedeckten Naturstein-Bau aus dem 16. Jahrhundert hängt als Souvenir die Schafscher-Schere, die eine der Hauptfiguren in "The Banshees of Inisherin" benutzt, um sich selbst die Finger abzuschneiden. Wie Lynch erzählt, kehrten Schauspiel-Star Brian Gleeson und Pat Shortt, der im Film den Kneipenwirt spielte, während der Dreharbeiten häufig bei ihm ein. Berichten zufolge bat US-Popstar und "Banshees"-Fan Taylor Swift bereits, die Kulissen-Kneipe aus dem Film wieder aufzubauen, damit sie sie besuchen kann. "Das brauchen wir nicht", sagt Pub-Wirt Lynch. "Sie kann hierherkommen."

Inselbewohnerin Madeline Condell hat als Statistin bei den Dreharbeiten mitgemacht. Nach ihren Worten ist die ganze Insel im Oscar-Fieber, für die Preisverleihung in der Nacht zu Montag seien schon etliche Partys geplant. "Wir finden eigentlich, dass wir auch einen Oscar verdient haben, wegen der Schönheit der Landschaft", sagt sie. "Jeder, der hierherkommt, verliebt sich in den Ort."