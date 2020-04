Der US-Musiker, Emmy- und Grammy-Gewinner Adam Schlesinger ist an Komplikationen infolge des Coronavirus gestorben. Der 52-Jährige war unter anderem als Filmmusik-Komponist bekannt.

Der New Yorker Musiker Adam Schlesinger ist tot. Das bestätigte der Anwalt seiner Band Fountains of Wayne, Josh Grier, am Mittwoch dem Magazin "Rolling Stone". Demnach starb er an Komplikationen im Zusammenhang mit Covid-19. Zwei Wochen zuvor war er ins Krankenhaus eingeliefert und an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden. Der Filmmusik-Komponist und Liedermacher wurde 52 Jahre alt.

Adam Schlesinger wurde im Laufe seiner Karriere mit einem Grammy und drei Emmys ausgezeichnet sowie für einen Oscar und einen Golden Globe Award nominiert. Zuletzt erhielt er 2019 einen Emmy für herausragende Musik und Lyrik für "Anti-Depressants Are So Not a Big Deal" in der TV-Serie "Crazy Ex-Girlfriend".

New York Epizentrum der Pandemie

In New York lag die Zahl der bestätigten Infektionen zuletzt bei rund 84.000, die Zahl der Todesopfer stieg auf mehr als 1900. Mehr als 12.000 Patienten liegen im Krankenhaus. Der Ostküstenstaat hat sich zum Epizentrum der Coronavirus-Pandemie in den USA entwickelt. Für New York City gelten inzwischen strenge Ausgangsbeschränkungen, alle nicht "lebensnotwendigen" Geschäfte sind geschlossen.

Da die Kapazitäten der Krankenhäuser nicht auf die Ansteckung weiterer Teile der Bevölkerung vorbereitet sind, werden provisorische Kliniken aufgebaut und vorhandene Einrichtungen mit weiteren Betten aufgestockt. Zudem hat ein Lazarettschiff der Marine im Hafen der Metropole angedockt.