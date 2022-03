Mindestens 40 Schüsse werden auf einen roten Nissan in Miami abgefeuert. Darin der Newcomer-Rapper Baby Cino, der laut US-Medien unter anderem am Kopf getroffen wird - und noch vor Ort stirbt. Nur wenige Minuten zuvor war er aus dem Gefängnis entlassen worden.

Timothy Starks, besser bekannt unter seinem Rapper-Namen Baby Cino, wurde in seinem Auto in Miami erschossen. Wie der "Miami Herald" weiter meldet, wurde der 20-jährige US-Amerikaner bereits am Mittwochnachmittag getötet. Der Überfall auf sein Fahrzeug soll sich auf einer vielbefahrenen Autobahn mitten im Feierabendverkehr zugetragen haben. Laut Polizeiquellen wurden mindestens 40 Schüsse auf einen roten Nissan abgegeben, in dem sich der Musiker gemeinsam mit einem Freund befand.

Die Schießerei ereignete sich offenbar nur wenige Minuten, nachdem Baby Cino aus einem Gefängnis entlassen wurde. Laut örtlichen Medien hatte er eine Kaution hinterlegt, nachdem er den Tag zuvor wegen illegalen Waffenbesitzes verhaftet worden war. Ein Bekannter holte ihn mit dem Nissan vom Gefängnis ab. Der Rapper soll bei dem Überfall mehrere Schusswunden erlitten haben, darunter einen Kopfschuss. Er sei noch am Tatort verstorben. Der 20-jährige Fahrer des Wagens, Dante Collins Banks, sei ebenfalls schwer verletzt worden und befinde sich derzeit in einem örtlichen Krankenhaus.

Die Täter seien bislang flüchtig, die Polizei suche nach einem dunklen Fahrzeug, das sich mit großer Geschwindigkeit vom Tatort entfernt habe. Es gebe erste Hinweise, dass ein Bandenkrieg zwischen verfeindeten Gangs der Hintergrund des Mordanschlags sein könnte. Auch Verbindungen zu dem Mord an dem Rapper Wavy Navy Pooh in Miami Mitte Januar würden überprüft.

Baby Cino galt in Florida als aufstrebender Newcomer in der Rap-Szene. Einer seiner bekanntesten Tracks "Big Haiti Shottas" behandelt Gewalt in den Wohnblocks von Miami.