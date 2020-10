R&B-Musiker Usher ist erneut Vater geworden. In den sozialen Netzwerken gibt er die Geburt des kleinen Mädchens bekannt und verrät auch gleich dazu ihren Namen. Und das ist noch nicht einmal der einzige Grund zur Freude des 41-Jährigen.

Der R&B-Sänger und Schauspieler ist erneut Vater geworden. Auf seinem Instagram-Account hat er die Geburt seines ersten Kindes mit Freundin Jenn Goicoechea und damit seines dritten eigenen Sprößlings verkündet. Dort schreibt der 41-jährige Musiker: "Wir sind so glücklich und voller Liebe angesichts der Geburt unseres wunderschönen Mädchens: Sovereign Bo Raymond."

Auf dem Foto sieht man, wie die kleine Hand des Babys den Mittelfinger seines Vaters umgreift. Usher ergänzt dann noch: "Stevie Wonders Song 'Isn't She Lovely' läuft in Dauerschleife." Wie das US-Magazin "People" berichtet, kam die Kleine bereits am 24. September in Los Angeles zur Welt.

Usher und Jenn Goicoechea, die Vizepräsidentin von Epic Records, waren erstmals im vergangenen Oktober zusammen auf einem Konzert gesehen worden. Der Sänger hat bereits zwei Kinder aus seiner Ehe mit Tameka Foster - seinen 2008 geborenen Sohn Naviyd und dessen älteren Bruder Usher Raymond V, der ein Jahr zuvor zur Welt kam. Foster und Usher waren von 2007 bis 2009 verheiratet.

Eigene Las-Vegas-Show 2021

Auch beruflich gibt es für Usher gerade einen guten Grund zu feiern. Im kommenden Jahr wird der er eine Show in Las Vegas bekommen, wie er Anfang des Monats ebenfalls bei Instagram mitteilte. Insgesamt zwölf Shows soll er im Colosseum im Caesars Palace spielen, los geht es am 16. Juli 2021. Pünktlich zum neuen Jahr, am 1. Januar 2022, wird dann das Finale steigen.

"Ich kann es gar nicht abwarten, vor einem Publikum aufzutreten", zitiert die Branchenseite "Billboard" den Sänger. "In Vegas bekomme ich die Chance, die Show so aufzubauen, wie ich es will. Und die Chance, nach Monaten endlich wieder bei meinen Fans zu sein", erklärte der achtfache Grammy-Gewinner, der damit in die Fußstapfen von Kollegen wie Céline Dion, Britney Spears, David Copperfield oder Siegfried und Roy tritt.