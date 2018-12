Unterhaltung

Interview von Oma Middleton : Weihnachtsbäumchen für die royalen Enkel

Als Großmutter darf man die lieben Kleinen so richtig nach Strich und Faden verwöhnen - hat sie bei ihren Töchtern Kate und Pippa noch streng auf die Erziehung geachtet, gibt sich Carole Middelton nun mit ihren vier Enkeln "meist normal".

In ihrem ersten Interview überhaupt plaudert Carole Middleton aus, wie sie Prinz George und Prinzessin Charlotte an den Weihnachtsfeiertagen verwöhnt. Der britischen Zeitung "The Telegraph" verriet die Mutter von Herzogin Kate, dass sie Weihnachten nicht nur einen Baum im Haus hat. Carole und ihr Ehemann Michael leben in Bucklebury, etwa 80 Kilometer von London entfernt. Zu den Festtagen wolle sie so viele Bäume wie möglich unter ihrem Dach haben, sagte Carole Middleton, unter anderem jeweils einen für die Enkelkinder, "damit sie diese selbst schmücken können".

Herzogin Kate und ihr Ehemann Prinz William haben drei Kinder - Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis, der mit seinen sieben Monaten wohl noch genauso wenig einen Baum schmücken kann wie sein noch jüngerer Cousin. Kates Schwester Pippa und ihr Ehemann James Matthews sind im Oktober das erste Mal Eltern geworden. Ihr Sohn soll den Namen Arthur tragen.

Meistens ist Carole Middletons Leben "normal"

Warum sie bisher keine Interviews gegeben habe? "Es hat sich im Laufe der Jahre als vernünftig erwiesen, nichts zu sagen", erklärte die 63-Jährige. Seit vergangenem Jahr lese sie auch nicht mehr, was über sie geschrieben werde, verriet die Schwiegermutter des künftigen Thronfolgers. "Ich dachte, es wäre besser zu wissen, was die Leute denken. Aber es macht keinen Unterschied. Ich bin nicht wirklich sicher, wie ich jetzt wahrgenommen werde", sagte sie. "Aber die Sache ist ... es ist wirklich normal - meistens", verrät sie über ihren Alltag.

Carole Middleton und ihr Mann sind mit dem Verkauf von Partyzubehör zu Millionären geworden. Die Firma gründete das Ehepaar 1987, in diesem Jahr brachte Carole auch Sohn James zur Welt. Kate und Pippa arbeiteten früh im Familienunternehmen mit, und auch heute noch schätzt ihre Mutter "ihre Meinung und Ideen", wie sie sagt. Die 63-Jährige plane auch noch lange nicht in Rente zu gehen: "Ich würde es lieben, zu reisen, aber dann vermisse ich die Enkelkinder", erklärt sie. Zudem habe sie noch so viele Ideen, die sie umsetzen wolle. An erster Stelle komme für sie allerdings immer die Familie, wie sie in dem Interview mit dem "Telegraph" ebenfalls klarstellte.

Carole Middleton sprach auch über Kates Hochzeit in Westminster Abbey im Jahr 2011: "Wie jede Mutter wollte ich mich von meiner besten Seite zeigen, meine Kinder stolz machen und den Tag genießen." Sie glaube nicht, dass sie mehr gestresst gewesen sei als andere Brautmütter.

Quelle: n-tv.de