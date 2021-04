Streaming-Portale sind das neue Fernsehen. Die Lieblingsserie oder den Lieblingsfilm schauen, wann und wo man möchte: das ist Entertainment-Freiheit. Lückenlose Verfügbarkeit ist das Motto. Immer mehr Anbieter überschlagen sich mit neuen Angeboten und in den Startlöchern stehenden Produktionen. Gefühlt taucht alle paar Monate ein neues Portal in den App-Listen auf. Doch leidet bei solch einem Maß an Quantität nicht die Qualität? Vermischen sich die permanent um die Gunst der Zuschauer buhlenden Formate nicht langsam zu einem austauschbaren, nichtssagenden und weichgespülten Unterhaltungsbrei?

Über das Überangebot auf Streaming-Portalen und darüber, warum wir uns so gerne berieseln lassen, spricht Verena Dittrich mit dem ntv-Filmpodcaster und Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße Ronny Rüsch in der neuen Folge von "Ditt & Datt & Dittrich".