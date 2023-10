Wenn das mal keine Neuigkeit ist: Jada Pinkett Smith verrät, dass sie und Hollywood-Star Will Smith getrennt seien. Und das bereits seit sieben Jahren! Mit anderen Worten: Als der Schauspieler 2022 den Comedian Chris Rock wegen eines Witzes über seine Ehefrau bei den Oscars ohrfeigte, waren die beiden längst kein Paar mehr.

Vor eineinhalb Jahren ohrfeigte Schauspieler Will Smith Komiker Chris Rock auf der Oscar-Bühne, nachdem dieser einen Witz über Jada Pinkett Smiths kahlrasierten Kopf gemacht hatte. Als er auf seinen Platz zurückgekehrt war, rief der heute 55-Jährige zweimal: "Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund!" ("Keep my wife's name out your fucking mouth!").

Der Skandal war perfekt. Die Oscar-Academy schloss Will Smith im Anschluss für die Dauer von zehn Jahren von allen Veranstaltungen aus. Aber erst jetzt setzt Jada Pinkett Smith der Posse noch die Krone auf: Zum Zeitpunkt des Oscar-Skandals 2022 seien sie und ihr Mann nämlich längst getrennt gewesen, plaudert sie in einem Interview mit dem "People"-Magazin aus.

Konkret erklärt die 52-Jährige zum Status ihrer seit über 25 Jahren währenden Ehe: "Wir sind immer noch dabei, es herauszufinden." Das Paar sei aber vor der Oscarverleihung bereits sechs Jahre lang getrennt gewesen. Gleichwohl betont Jada Pinkett Smith: "Wir haben wirklich viel zusammen gemacht. Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie das für uns aussieht."

"Das ist ein Sketch"

Auch zu dem aufsehenerregenden Vorfall selbst äußert sich Jada Pinkett Smith im "People"-Interview. "Ich dachte: 'Das ist ein Sketch'", erklärt sie. Wie viele andere Menschen auch, die den Vorfall live im Fernsehen verfolgten, habe sie zunächst nicht geglaubt, dass es sich um einen ungekünstelten Vorfall handelte. "Ich dachte: 'Auf keinen Fall hat Will ihn geschlagen'", erinnert sie sich. "Erst als Will zu seinem Stuhl zurückging, wurde mir klar, dass es sich nicht um einen Sketch handelte." Als sie nach der Show allein gewesen seien, habe sie ihn gefragt: "Bist du okay?"

Die Antwort darauf könnte in Jada Pinkett Smiths neuem Buch "Worthy" stehen, das am 17. Oktober erscheint. Darin schreibt sie nicht nur über den Oscar-Skandal, sondern auch über ihre schwere Kindheit und Depressionen.

Will und Jada Pinkett Smith haben 1997 geheiratet. Aus der Ehe gingen Sohn Jaden (25) und Tochter Willow (22) hervor. Für Will Smith ist es die zweite, für sie die erste Ehe. Vor einigen Jahren kam heraus, dass sie nebenher eine Affäre mit Rapper August Alsina hatte.