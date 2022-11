Nicht einmal für eine Million Alpakas wolle er mit Disney an einem weiteren "Fluch der Karibik"-Film arbeiten, hat Johnny Depp erklärt. Vielleicht wurden ihm nun sogar zwei Millionen versprochen? Jedenfalls gibt es Gerüchte, er könne doch noch einmal als Captain Jack Sparrow zurückkehren.

Über fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass Johnny Depp zum bis dato letzten Mal als Captain Jack Sparrow auf den Kinoleinwänden zu sehen war. Seit dem fünften "Fluch der Karibik"-Film mit dem Titel "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" erschien es unwahrscheinlich, dass der 59-Jährige noch einmal in seiner ikonischen Rolle zurückkehren würde. Grund ist der langwierige Rechtsstreit des Hollywood-Stars mit seiner Ex-Frau Amber Heard, unter dem auch seine Reputation gelitten hatte.

Nun berichtet allerdings "The Sun", der 59-Jährige solle bereits im Februar kommenden Jahres für Testaufnahmen zu "Fluch der Karibik 6" in England vor der Kamera stehen. Der kommende Streifen solle demnach den Arbeitstitel "A Day At The Sea" tragen. Ein Regisseur für den Film solle dagegen noch nicht feststehen.

"The Sun" zitiert einen namentlich nicht genannten Insider mit den Worten: "Johnny wird als Captain Jack Sparrow zurückkehren und die Dreharbeiten sollen Anfang Februar an einem streng geheimen Ort in Großbritannien beginnen (...). Es wird erwartet, dass Johnny Anfang Februar einen Testdreh macht, bevor die Produktion in vollem Gange ist." Der für die Filmproduktion verantwortliche Disney-Konzern wolle dies dem Insider zufolge geheim halten.

"Daily Mail" und "New York Post" widersprechen

Tatsächlich hat Hollywood-Produzent Jerry Bruckheimer ein Comeback Depps zu dem "Fluch der Karibik"-Franchise nicht ausgeschlossen. "Die Zukunft ist noch nicht entschieden", sagte er im Sommer darüber. Depp selbst wiederum erklärte in seinem Prozess gegen Heard, er wolle nicht einmal für 300 Millionen US-Dollar und eine Million Alpakas wieder mit Disney zusammenarbeiten.

Der "The Sun"-Bericht stieß zudem umgehend auf Widerspruch. Sowohl die britische "Daily Mail" als auch die US-amerikanische "New York Post" berichten, die Information ihres Konkurrenzblattes über ein bevorstehendes Depp-Comeback sei unzutreffend. Beide berufen sich dabei ebenfalls auf namentlich nicht genannte Informanten aus dem Umfeld des Schauspielers.

Umsätze in Milliardenhöhe

Depp hat im Verleumdungsprozess gegen Heard im Großen und Ganzen gesiegt und sein Image damit wieder etwas aufpoliert. Zumindest aus finanzieller Sicht würde seine Rückkehr in die Rolle des Jack Sparrow durchaus Sinn ergeben. Die Teile 2 bis 4 von "Fluch der Karibik" hatten weltweit jeweils etwa eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Erst der fünfte Teil "Salazars Rache" schwächelte ein wenig, war mit einem Einspielergebnis von rund 800 Millionen US-Dollar weltweit jedoch immer noch extrem profitabel für den Disney-Konzern.

Insgesamt hat das Film-Franchise bislang die enorme Summe von circa 4,5 Milliarden US-Dollar eingespielt. Damit liegt es aktuell auf Platz 13 der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Nicht zuletzt deshalb existieren schon lange Pläne für einen sechsten Teil. Ein geplantes Spin-off mit ihr in der Hauptrolle werde es dagegen nun doch nicht geben, erklärte vor wenigen Tagen Schauspielerin Margot Robbie. Vielleicht also hat Disney ja noch ein paar Alpakas draufgelegt, um Depp schließlich doch zu einem Piraten-Comeback zu überreden ...