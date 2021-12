Seit Monaten schon halten sich die Gerüchte über eine Beziehung zwischen Valentina Pahde und Rúrik Gíslason. Gerüchte, die die zwei bislang nicht offiziell bestätigt haben. Dabei sollen die Schauspielerin und der Fußballer jetzt sogar schon zusammen wohnen.

Sind sie ein Paar oder sind sie es nicht? Das fragen sich die Fans von Valentina Pahde und Rúrik Gíslason bereits, seit im Sommer die ersten Gerüchte darüber die Runde machten. Die aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannte Schauspielerin und der isländische Fußballprofi selbst machen ein großes Geheimnis daraus, sollte es denn so sein. Stets achten sie darauf, nicht gemeinsam vor ihre Handykamera zu treten, und doch mehren sich in den letzten Monaten die Hinweise.

Nun heißt es, der Gewinner und die Zweitplatzierte der vergangenen "Let's Dance"-Staffel würden sogar bereits zusammen in Berlin wohnen. Zumindest haben sie Videos und Bilder aus ihrem Zuhause bei Instagram hochgeladen, und die Parallelen bezüglich der Räumlichkeiten und der Einrichtung waren hier wohl unübersehbar.

Bilder aus derselben Küche

So schickte Gíslason kürzlich Grüße aus jener Küche, in der sonst Pahde kocht. Und ein Insider soll RTL daraufhin sogar bestätigt haben, dass die zwei tatsächlich zusammenleben. Derzeit sieht es allerdings ganz danach aus, als wäre der 33-Jährige in der Wohnung allein, während seine Freundin Urlaub macht. Die Fotos, die sie aktuell von der Reise auf ihrem Instagram-Account hochlädt, kann er also nicht geschossen haben. Es sei denn, all das gehört zum Ablenkungsmanöver des mutmaßlichen Paares.

Unter anderem verwirrten Valentina Pahde und Rúrik Gíslason ihre Follower im September mit einer Reise nach Kopenhagen. In seiner Instagram-Story waren Eindrücke eines Abends in der dänischen Hauptstadt zu sehen, während Pahde ein Foto teilte, dessen Hintergrund ebenfalls einen Aufenthalt in der Metropole vermuten ließ. Vor drei Wochen hieß es dann zwar plötzlich, die zwei seien auch schon wieder getrennt, doch kurz darauf tauchte ein Foto auf, auf dem sie Arm in Arm durch Düsseldorf spazierten. Fest steht so oder so, dass die zwei das Katz-und-Maus-Spiel mit Fans und Presse wirklich beherrschen.