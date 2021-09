Es ist nicht das erste Mal, dass Fans über eine Beziehung zwischen Rúrik Gíslason und Valentina Pahde spekulieren. Nun scheinen die beiden zur selben Zeit in Kopenhagen zu sein, wie der aufmerksame Follower beobachten kann. Machen die zwei ihre Liebe womöglich bald offziell?

Seit einigen Wochen schon halten sich Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen Rúrik Gíslason und Valentina Pahde. So sollen sie unter anderem gemeinsam in Griechenland gewesen sein, wie ihre Instagram-Follower beobachtet haben wollen. Auf deren Konto geht auch der neueste potenzielle Beweis.

Denn offenbar ist nicht nur "Let's Dance"-Gewinner Gísalson derzeit mit einigen Freunden in Kopenhagen, auch seine Tanzshow-Kontrahentin soll mit von der Partie sein. In der Instagram-Story eines Freundes des 33-jährigen Isländers waren Eindrücke eines Abends zu sehen, bei dem mehrere Menschen sich zum gemeinsamen Essen und Trinken versammelt hatten. Darunter zwei Personen, bei denen es sich um Gísalson und die "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin handeln könnte. Die Gesichter waren abgeschnitten, doch trug die Dame ein schwarzes Oberteil und eine goldene Uhr, ähnlich wie die 26-Jährige auf ihrem eigenen Account am selben Tag.

Zudem lag vor dieser Person eine rosafarbene Handyhülle, auf der der Buchstabe V zu sehen war. Eine ganz ähnliche, wenn auch nicht exakt die gleiche, ist in älteren Posts von Pahde ebenfalls zu finden. Dieses V könnte durchaus für Valentina stehen, und dass sie mehr als nur eine Hülle besitzt, ist nicht ausgeschlossen.

Wochenlange Geheimniskrämerei

Rúrik Gísalson macht aus seinem aktuellen Aufenthaltsort kein Geheimnis, anders als Pahde. Sie veröffentlichte allerdings ein Bild aus einem Café in ihrer Story, in dessen Hintergrund ein "Espresso House" zu sehen ist. Und dieses befindet sich wo? Richtig, in Kopenhagen. Eine Userin schreibt zudem unter ein anderes Foto von ihr: "Haben dich und Rúrik gestern in Kopenhagen gesehen! Ihr seht zusammen so toll aus."

Zuletzt spekulierten Fans auf Grundlage von Bildern, die auf einer Jacht entstanden sind. Dabei orientierten sie sich an einem Geländer, das sowohl auf einem Bild der im Bikini posierenden Valentia Pahde zu sehen war wie auch auf einem des ehemaligen Profifußballers. Und beim Knutschen in Berlin wurden sie ebenfalls schon gesichtet. Vielleicht ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre Beziehung öffentlich machen.

Ganz ähnlich kam übrigens vor einigen Monaten die Liebe von Influencerin und Model Caro Daur mit Comedy-Autor und Moderator Tommi Schmitt ans Licht. Nach wochenlanger Geheimniskrämerei und zahlreichen Fotos ohne den jeweils anderen am selben Ort, machten sie es schließlich offiziell - natürlich mit einer Story bei Instagram.