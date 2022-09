Musikbranche kürt in Berlin ihre Helden

Schon 2021 feiert der Verein für Popkultur nach einjähriger Corona-Pause wieder die Lieblingskünstler des Jahres. Anfang Oktober nun steht die bereits sechste Ausgabe der Preisverleihung an, bei der alte Recken wie junge Wilde nominiert sind.

Vor sechs Jahren ruft der gemeinnützige Verein zur Förderung der Popkultur e.V. den "Preis für Popkultur" ins Leben. Eben erst war der "Echo" in der Versenkung verschwunden, und so fungiert der noch junge Award seither als eine Art Nachfolger, ist dabei aber völlig unabhängig von etwaigen Verkaufszahlen. Vielmehr werden die Nominierten von der aus den Vereinsmitgliedern bestehenden Jury ausgewählt und anschließend zur Abstimmung freigegeben. So finden sich unter den diesjährigen möglichen Preisträgern wieder alte Helden sowie jede Menge Nachwuchskünstler.

Insgesamt stehen zehn Kategorien zur Disposition. Von der Lieblingsband über Lieblingsalbum, Lieblingskünstler/in, Lieblingssong, Lieblingsproduzent und Lieblingsvideo bis zum hoffnungsvollsten Newcomer und der beeindruckendsten Liveshow ist alles dabei.

Von Die Ärzte bis Team Scheisse

Unter den Nominierten für die am 4. Oktober im Berliner Admiralspalast stattfindende Preisverleihung sind große Namen wie Casper, Die Ärzte, Beatsteaks und Tocotronic. Aber vor allem aufstrebende Nachwuchs-Acts, darunter Schmyt, Alli Neumann, ÄTNA, Antje Schomaker, Betterov, Paula Hartmann und Team Scheisse, dürfen auf einen Award hoffen.

Bis Ende Juli konnte auf der Seite des Vereins abgestimmt werden, und so stehen die Gewinner des kommenden Dienstagabends natürlich längst fest. In Berlin vor Ort sind dann neben Branchenvertretern und Vereinsmitgliedern natürlich auch jede Menge Musiker und Musikerinnen, von denen einige für das entsprechende Rahmenprogramm sorgen werden. Fans, die ebenfalls dabei sein möchten, können sich per Livestream zuschalten, der auf der Preis-für-Popkultur-Webseite bereitgestellt wird.

Die gesamte Liste der Nominierten

Lieblingskünstler/in

Alli Neumann

Antje Schomaker

Casper

Drangsal

Schmyt

Lieblingsband

ÄTNA

Beatsteaks

Blond

Pabst

Tocotronic

Lieblingsproduzent/in

Kat Frankie

Max Rieger

Moses Schneider

Novaa

Tim Tautorat

Lieblingsalbum

ÄTNA - Push Life

Casper - Alles war schön und nichts tat weh

Paula Hartmann - Nie verliebt

Schmyt - Universum regelt

Tocotronic - Nie wieder Krieg

Lieblingssong

Antje Schomaker - Ich muss gar nichts

Die Nerven - Europa

Edwin Rosen - Vertigo

Kummer feat. Fred Rabe - Der letzte Song (Alles wird gut)

Paula Hartmann - Kugeln im Lauf

Lieblingsvideo

Beatsteaks - Kommando Sunshine

Betterov - Bring mich nach Hause

Casper - Alles war schön und nichts tat weh

Kummer feat. Fred Rabe - Der letzte Song (Alles wird gut)

Paula Hartmann feat. Casper - Kein Happy End

Hoffnungsvollste/r Newcomer/in

Betterov

Edwin Rosen

Nina Chuba

Paula Hartmann

Team Scheisse

Beeindruckendste Liveshow

ÄTNA - Push Life Tour

Betterov - Live in Concert - Die Dussmann Session

Die Ärzte - Berlin Tour MMXXII

Giant Rooks - Rookery-Tour 2022

Rammstein - Zeit - Olympiastadion Berlin

Schönste Geschichte

Blond - Du und ich

Fest & Flauschig - Willi Moese und die Schatten der Vergangenheit

Immergut Festival - Immergut Schnack: Die musikalische Festivalvorschau

Jan Müller - Reflektor Podcast

Torsten Groß - Es war einmal in Seattle: Wie Grunge seinen Anfang und sein Ende nahm

Gelebte Popkultur

Alarmstufe-Rot-Soforthilfe.org

Beatsteaks - Für Held/innen der Pandemie

Carolin Kebekus - DCKS Festival

c/o pop Festival und Convention

Wiedervereinigung 2.0 - Benefizkonzert für die Crews