Eine Juristin mit Tränen in den Augen, eine Ölgießerin im Verdachtsrausch und zwei sportbegeisterte Frohnaturen, die ganz knapp vor dem Finale die Koffer packen müssen: "Die Verräter" greifen kurz vor der Format-Ziellinie hart durch.

Mit seinem unvorhergesehen "Kontrollverlust" hat Brummbär Jalil den Loyalen in die Karten gespielt. So wurde nicht nur des Rappers Abschied besiegelt, sondern auch ein loderndes Konklave-Feuer gelegt, das es von den beiden Strippen ziehenden Verrätern Anna-Carina und Vincent schnell wieder zu löschen gilt. Die Antwort auf die Frage, welcher Name auf der Gefahrenliste der Verräter ganz oben steht, klärt sich wie gewohnt am Frühstückstisch. Nach und nach trudeln alle Kandidaten ein und nehmen gespannt Platz an der opulenten Croissants-Tafel. Am Ende fehlt nur noch einer. Sein Name: Pascal Hens.

Pascals Ermordung nimmt Irina arg mit. (Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

Pommes ist tot - "ermordet" von zwei Schlagerfreunden, die mit ihrer Tat tiefe Kollektivwunden schlagen. Das von Sonja angebotene Nachttischbild des aus dem Leben gerissenen Loyalen drückt Ulrike nur allzu gern an ihr trauerndes Herz: "Das Bild nehme ich gern mit!", schluchzt die Sportjournalistin - ein melancholischer Akt, der den einen oder anderen in der Runde etwas zu aufgesetzt erscheint.

"Man kann ja auch weinen, wenn man sich über etwas freut"

Aber nicht nur Ulrike jammert, auch Irina kann ihre Emotionen nicht zurückhalten. Wie auch schon ein paar Tage zuvor während des "Streitfalls" mit Christine, fließen bei der Juristin die Tränen. Der Hang zur Dramatik lässt neue Gedankenspiele entstehen. Plötzlich haben einige Loyale ihre "Kollegin" Ulrike auf dem Kieker. Hier fungiert vor allem Sabrina als zweifelnde Ölgießerin: "Ich fand ihre Aktion mit dem Bild von Pascal schon sehr verdächtig", erklärt die Rapperin. Zwei Zimmer weiter lässt "Silberrücken" Friedrich nicht locker und zeigt mit gewohnter Vehemenz mit dem Finger in Richtung Irina: "Man kann ja auch weinen, wenn man sich über etwas freut", gibt der Werbefachmann mit dem Rauschebart zu bedenken.

Ulrike hat beim Verbannungsprozess die schlechtesten Karten. (Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

Wie auch immer - die beiden, die sich bei so viel Zwietracht und Misstrauen vor Freude die Hände reiben, hören auf die Namen Anna-Carina und Vincent. Die neuen Indizien und Verdachtsmomente sorgen dafür, dass die beiden Format-Bösewichte etwas durchatmen können: "Dass jetzt gerade andere verdächtigt werden, bringt uns natürlich etwas aus der Schusslinie", freut sich Anna-Carina. Bei der anschließenden Zwei-Teams-Mission haben am Ende die Damen und Herren Ulrike, Vincent, Anna-Carina und Friedrich die Nase vorn - und das trotz "Rennfahrer" Claude auf der anderen Seite. Zur Belohnung öffnet sich für die Sieger die Tür zur Waffenkammer. Diesmal schnappt sich Ulrike den Schutzschild, während sich Vincent abermals über den silbernen Dolch freuen darf. Dieser ermöglicht ihm erneut die doppelte Stimmzahl am Runden Tisch.

Sonja macht Ulrike ein unmoralisches Angebot

Es geht nun Schlag auf Schlag. Am Abend lädt Sonja zum festlichen Dinner - natürlich nicht ohne Hintergedanken. Nach einem vermeintlich entspannten Beisammensein gibt es noch ein brisantes "Partyspielchen" zum Nachtisch. Wer vertraut wem am meisten? Die arme Ulrike steht erneut im Abseits. Diesmal jedoch hält die am Pranger stehende RTL-Ikone dagegen. Kurz zuvor, ganz im Geheimen, machte Sonja Ulrike ein unmoralisches Angebot. Es ging dabei um 18 Silberbarren im Wert von 9000 Euro. Ulrike hatte die Wahl: Entweder nimmt sie das Silber für sich allein und verlässt sofort das Schloss oder sie verzichtet, bleibt im Spiel und das Silber wird zum Preistopf addiert. Sie verzichtete und blieb - in der Hoffnung, dass sie dieser Schachzug wieder aus der Schusslinie nehmen würde. Dem ist aber leider nichts so.

Bei der anschließenden Verbannungszeremonie schießen sich fast alle auf Ulrike ein. Mit einem müden Lächeln im Gesicht nimmt die Moderatorin den nicht mehr aufzuhaltenden Verbannungsverlauf zur Kenntnis, wohl wissend, dass sie mit ihrem Outing (fast) alle Anwesenden am Runden Tisch schockieren wird. Und so kommt es dann auch: ""Ich bin eine Loyale!", verkündet Ulrike zum Abschied. Ein Raunen geht durch den Saal. "Das ist richtig doof!", seufzt Mariella. Claude geht mit sich und seiner Entscheidung hart ins Gericht: "Ich könnte mich echt ohrfeigen!", poltert der Schauspieler. Alle meckern und jammern - außer Anna-Carina und Vincent. Später im dunklen Kämmerlein schmieden die beiden Verräter bereits den nächsten diabolischen Plan. Geht es jetzt den beiden "Silberrücken" an den Kragen? Vincent hat das letzte Wort: "Erwartet das Unerwartete!", flüstert der Verräter mit dem Bubi-Lächeln.