Zwei finale Dates, schicke Garderobe, viel Wein und Dutzende Kerzen auf feuerrotem Fleece-Untergrund: Für das große Staffel-Finale wird noch einmal richtig aufgefahren. Am Ende jubelt man in Hamburg am lautesten.

Man mag es kaum glauben, aber selbst die rosarote Bachelor-Reise geht irgendwann mal zu Ende. An der sonnigen Küste Mexikos sortiert Dominik ein finales Mal seine Gedanken und Gefühle. Entschieden ist wohl noch nichts. Ganz im Gegenteil. Der Bachelor schwankt nicht nur. Der Bachelor ist "völlig überfordert".

Zwei Dates stehen noch aus, dann muss Klarheit herrschen. Die erste Finalistin, die sich dem letzten Kampf um des Bachelors Herz stellt, ist Anna. Die leicht verkopfte Hamburgerin will die Chance nutzen und dem Bachelor bezüglich ihrer Gefühle endlich reinen Wein einschenken: "Ich war lange feige. Ich bin verliebt in Dich!", jauchzt Anna im Beisein des sichtlich gerührten Rosenverteilers.

"Für mich gibt es nur ihn"

Verliererin Jana-Maria muss enttäuscht den Heimweg antreten - Quelle RTL.jpeg (Foto: RTL)

Plötzlich scheint sie verflogen zu sein, die Angst, dass man doch nicht so richtig zueinander passt. Beim kuscheligen "Unsere bisherigen Staffel-Highlights"-Kinoabend rücken Anna und Dominik ganz eng zusammen. "Für mich gibt es nur ihn", bilanziert Anna nach dem Date trocken und mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Keine zwölf Stunden später muss der Bachelor umswitchen. Anna muss aus dem Kopf raus. "Jetzt zählt nur Jana-Maria", sagt der Bachelor. Ein romantisches Wein-Picknick auf einer grünen Wiese sorgt auch schnell für losgelöste Stimmung. Dominik und Jana-Maria können die Hände nicht voneinander lassen. "Wir sind wie zwei verliebte 15-Jährige", kichert die Unternehmerin aus Marbella. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Gefühle. Für den letzten Gang kramt der Bachelor noch einmal alle Balzerinnerungen hervor. Wer hat die größten und dicksten Ausrufezeichen gesetzt? Welche Lady passt besser?

In Zeitlupe durchs Tor in Richtung Liebesglück

Während sich Anna und Jana-Maria in aufgetakelter Garderobe auf den Weg zum roten Teppich machen, schlägt der Bachelor im feinen Smoking die Hände vors Gesicht. Was auch immer jetzt passieren mag, die Inszenierung muss stimmen. Und so öffnet Dominik in Zeitlupe das Tor in Richtung Beziehungsglück. Wie ein in Gedanken versunkener Gladiator der Liebe schreitet der Bachelor an dutzenden Kerzen vorbei. In der Hand hält er die letzte Rose.

Es folgen die üblichen Liebesfloskeln, das gängige Honig-ums-Maul-Schmierentheater und das über allem thronende, separat in beide Damenohren geflüsterte Geständnis: "Du bist eine ganz besondere Frau!" So richtig verliebt hat er sich aber dann doch nur in eine. Und die hört auf den Namen Anna. Die unterlegene Jana-Maria fällt nach dem wohl größten emotionalen Niederschlag ihres Lebens ("Dominik ist mein Traummann, mein Deckel!") in eine Art Schockzustand: "Aber du hast doch gesagt, dass du in mich verknallt bist", stammelt Jana-Maria. Ja, mag sein, aber in Anna ist der Bachelor nun mal "richtig verliebt" - ein kleiner, aber scheinbar nicht unwesentlicher Unterschied.

Hat es die Liebe bis in den Alltag geschafft?

Das finale Feuerwerk über den knutschenden Häuptern von Dominik und Anna ist gefühlt gerade erst erloschen, da bittet Frauke Ludowig bereits zur Nachbesprechung. Auch die Kandidatinnen Emily, Christina-Aurora, Nele, Franziska und Jana-Maria sind vor Ort, um zu erfahren, ob es die Liebe von Anna und Dominik bis in den Alltag geschafft hat. Vor der großen Verkündung lassen die anwesenden Damen noch einmal Erinnerungen an Stille-Post- und Eifersuchts-Dramen aufleben.

Ein letztes Mal kommt des Bachelors steile "Satisfier"-These auf den Tisch (Dominik sagte zu Beginn der Staffel: "Ich glaube, dass jede Frau einen Satisfier hat"). Nun, Druckwellenvibrator hin oder her, kurz darauf ist die Katze schließlich aus dem Sack: "Ich bin sehr verliebt und kann mir keinen besseren Mann an meiner Seite vorstellen", grinst Anna. Ein inniger Kuss zwischen Anna und Dominik lässt auch den letzten Zweifler verstummen. Die Liebe hat gesiegt. Amor ist happy. Wann startet eigentlich die neue Bachelorette-Staffel? Alle Folgen dieser "Der Bachelor"-Staffel können bis dahin jedenfalls auf RTL+ noch einmal angeschaut werden.