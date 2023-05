37 Länder nehmen in diesem Jahr am Eurovision Song Contest teil. Doch nur 26 sind auch wirklich bis zum Schluss mit von der Partie. Im ersten Halbfinale wird schon einmal ausgesiebt. Mit dabei: eine Topfavoritin auf den Gesamtsieg, aber natürlich auch so einige schräge Vögel.

Der Exodus beim Eurovision Song Contest (ESC) ist im vollen Gange. Und das nicht nur, weil mit Russland und Belarus, die seit 1994 beziehungsweise 2004 regelmäßig an dem Wettbewerb teilgenommen hatten, zwei Länder nicht mehr auf der Gästeliste stehen. Auch Bulgarien und die Balkan-Länder Montenegro und Nordmazedonien haben sich von dem Contest verabschiedet. Die Folge: Lediglich 37 Nationen treten in diesem Jahr beim Contest an - so wenige wie zuletzt 2014.

Aber natürlich sind das immer noch zu viele für das große Finale am Samstagabend. Und so finden abermals zwei Halbfinale statt, in denen rund ein Drittel der jeweiligen Starter am Ende nach Hause geschickt wird. Und zwar ausschließlich vom Publikum. So hat die für den ESC verantwortliche Europäische Rundfunkunion (EBU) mal wieder an den Regeln geschraubt und zumindest in den Halbfinalveranstaltungen die umstrittenen Jurys abgeschafft.

Den Auftakt macht nun das erste Semifinale am Dienstagabend, in dem insgesamt 15 Teilnehmer um eines der zehn zu vergebenden Final-Tickets buhlen, ehe am Donnerstag in Runde zwei noch einmal 16 Länder um zehn weitere Plätze kämpfen. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien sind als die sogenannten "Big 5" ohnehin für das Finale gesetzt. Ebenso die Ukraine als Vorjahressieger, auch wenn die Briten in Vertretung für das vom Krieg erschütterte Land die Veranstaltung in diesem Jahr in Liverpool ausrichten.

Tanzt Liverpool den "Cha Cha Cha"?

Doch damit genug der Vorrede - und mitten hinein ins Getümmel des ersten Halbfinales. Schließlich läuft hier laut Buchmachern bereits eine Favoritin für den ESC-Sieg auf. Ihr Name? Loreen natürlich. 13 Jahre nach ihrem ikonischen Triumph mit "Euphoria" in Baku möchte sie die Gesangskrone ein weiteres Mal nach Schweden holen. Ihr Titel: "Tattoo", ein Liebeslied mit "cinematischer" Anmutung, wie sie im ntv.de Interview erklärt. Dabei setzt Loreen abermals auf eine imposante Performance unter einer schwebenden Plattform.

Wenn man den Wettbüros und sogenannten Expertinnen und Experten Vertrauen schenken darf, dann hat aber auch Käärijä aus Finnland allerbeste Chancen, sich in Liverpool bis ganz nach oben zu singen - mit einer wilden Mixtur aus schrillem Neon-Outfit, Ghetto-Aura und Schattenspielen auf der Bühne. Ob auch Joachim Llambi bei seinem Song "Cha Cha Cha" in Tanzlaune gerät, sei allerdings einmal dahingestellt. Schließlich reißt Käärijä eine Art Techno-Punk mit Anleihen bei der Neuen Deutschen Härte à la Rammstein herunter, ehe das Lied in der Mitte bricht und mit einem fast schon ballermannartigen Mitsing-Refrain aufwartet. Dass der Beitrag so weit vorn gesehen wird, dürfte vor allem dem krachenden Sound von "Cha Cha Cha" geschuldet sein, der tatsächlich heraussticht. Eine musikalische Offenbarung aber ist das Lied nicht.

Ebenso wenig wie "Queen of Kings" von Alessandra aus Norwegen. Bei ihrem Auftritt fühlt man sich fast ein bisschen an Dschinghis Khan erinnert - im Positiven wie im Negativen. Nachdem sich die 20-Jährige im königlichen Outfit, auf das Camilla vielleicht etwas neidisch sein dürfte, durch den sakralen Beginn des Songs geschleppt hat, groovt sie sich auch schon im Stile aktueller Popstars wie Ava Max gnadenlos in die Gehörgänge. Dass Alessandra einige Chancen in Liverpool eingeräumt werden, liegt sicher auch an der guten Performance ihres Songs im Vorfeld des Contests, der auf den Streaming-Plattformen bereits ein Hit ist.

Ein "Einhorn" ist auch dabei

Die Lauscher aufstellen werden einige im ersten Semifinale zudem sicher bei den Beiträgen aus Tschechien, Portugal und Israel. Die tschechische Frauen-Formation Vesna bringt mit "My Sister's Crown" osteuropäische Folklore auf die Bühne, wie man sie zuletzt vor allem in polnischen Beiträgen beim ESC zu hören bekommen hatte. Gepaart mit Hip-Hop-Anklängen hat der Song aber durchaus das gewisse Etwas. Anders ist die Sache bei Mimicat aus Portugal gelagert, deren Lied "Ai Coração" ebenfalls folkloristisch anmutet, von vorne bis hinten aber im Stile eines Revue-Songs daherkommt. Man merkt, dass die Portugiesen bei der Auswahl ihrer Beiträge immer noch vom Sieg Salvador Sobrals im Jahr 2017 beflügelt sind. Israel wiederum schickt die in der Heimat bereits bekannte Sängerin Noa Kirel ins Rennen. Einhörner sind ja echt hip - und so fühlt sie sich laut Songtext dann auch wie ein "Unicorn". Aufsehen erregend ist jedoch vor allem ihre Tanzeinlage auf der Bühne - versprochen.

Sucht man nach den Flops des ersten Semifinales, wird man in Irland und Aserbaidschan fündig. "We Are One" schmettert die irische Gruppe namens Wild Youth dem Publikum entgegen, wirkt dabei aber dann doch eher wie brave Internatsschüler auf Klassenfahrt. Ihren Reißbrett-Popsong können dabei leider auch ihre imposanten Glitzer-Outfits nicht aufwerten. Das Duo TuralTuranX aus Aserbaidschan scheint dagegen nicht nur in Sachen Outfit hängengeblieben zu sein. Seine Ballade "Tell Me More" plätschert so unscheinbar vor sich hin, dass ihr auf manchen Wettbüro-Listen sogar der letzte Platz von allen ESC-Beiträgen in diesem Jahr zugedacht wird.

Mit Feinripp zum Erfolg?

Tja … und dann wäre da noch ein Beitrag, bei dem die Zuschauerinnen und Zuschauer definitiv Augen machen werden. "Tanz den Adolf Hitler" sangen die deutschen Electro-Ikonen DAF in den 80ern mal in einem Song. Und wer sich schon immer gefragt haben sollte, wie so ein Tanz wohl aussehen könnte, erhält mit der Performance von Let 3 aus Kroatien womöglich eine Antwort. Allerdings doch etwas anders, als vermutlich erwartet.

Frontmann Zoran Prodanović tritt bei der Performance seiner Formation, die tatsächlich schon lange im Geschäft ist und es bereits auf stolze zehn Alben bringt, auf, wie eine absurde Hitler-Karikatur. Seine Mitstreiter stehen ihm in bunten Fantasie-Uniformen jedoch in nichts nach. Und auch Feinripp kommt in der irren Show eine tragende Rolle zu.

Der Song "Mama ŠČ!" ist dabei ein nicht minder wirres Gebräu aus musikalischen Versatzstücken. Der Band zufolge soll es sich bei ihm übrigens just um eine Anti-Kriegs-Hymne handeln. Ob man das nun lustig, geschmacklos, dämlich oder einfach nur skurril findet, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Viele Buchmacher aber sehen in Let 3 tatsächlich einen sicheren Kandidaten für das Finale und schreiben der Band dort sogar noch einen Platz vor den deutschen ESC-Hoffnungsträgern von Lord of the Lost zu. Sollte es wirklich so weit kommen, fressen wir aber nun echt einen Besen oder wenigstens eines der Unterhemden von Let 3.