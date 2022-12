Kurz vor dem größten Fest des Jahres laden die Damen und Herren Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau und Ralf Dümmel zum großen "Weihnachts-Special" ein. Ein Investor hat besonders viel Freude bei der Bescherung.

Glitter, Glamour, Lametta und ein Weihnachtsbaum, den man auch ins Wohnzimmer der Kardashians stellen könnte: In der Löwenhöhle ist alles angerichtet für einen Deal-Nachschlag der besonderen Art. Erstmals in der Geschichte des Formats erfreuen die Investoren ihre Anhängerschaft mit einem "Weihnachts-Special". Da kann man schon mal verborgene Talente zum Besten geben.

"Papydo" traf bei Carsten Maschmeyer und Judith Williams ins Schwarze. (Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer)

Die Stimmung im Studio ist ausgelassen, als die fünf Löwen spontan ihre Gesangskünste unter Beweis stellen. "O Tannenbaum, o Tannenbaum …", trällert es durch die Höhle. Ralf Dümmel, der dem Anlass entsprechend extra in seinen goldenen Elvis-Gedenk-Anzug geschlüpft ist, überreicht seinen staunenden Kollegen noch schnell ein liebevoll verpacktes Socken-Geschenk. Dann kann es endlich losgehen.

Es dauert auch keine fünf Minuten, da springt der erste Löwe bereits freudestrahlend aus seinem Sessel. Mit ihrer nachhaltigen Geschenkpapier-Alternative aus Gras treffen die Gründer von "Papydo" aus München bei Carsten Maschmeyer voll ins Schwarze: "Das ist der Hammer! Hier habt ihr einen Scheck über 100.000 Euro und dann haben wir einen Deal, okay?", poltert der Großunternehmer mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Die Gründer sind sichtlich erfreut über das Interesse des Löwen. Aber die beiden Geschenkpapier-Experten Melusine Bliesener und Katharina Lehmkuhl wollen sich auch die anderen Meinungen anhören.

"Ihr solltet eine Entscheidung des Herzens treffen"

Nach einer nicht enden wollenden Adelung von allen Seiten müssen sich die "Papydo"-Verantwortlichen schließlich entscheiden. "Ihr solltet eine Entscheidung des Herzens treffen", rät Beauty-Queen Judith Williams, die sich mittlerweile mit Carsten Maschmeyer zusammengetan hat. Keine drei Atemzüge später ist der erste Deal des Abends auch schon in trockenen Tüchern - sehr zur Freude der beiden "siegreichen" Investoren Carsten Maschmeyer und Judith Williams.

Letztgenannte darf kurz darauf gleich nochmal jubeln. Nach dem die bis dato noch kostenlose digitale Vorlese-Plattform "Lesido" keinen Investor so wirklich überzeugen kann, wirft Judith Williams ein Auge auf die Berliner "Chiengora"-Gründerin Ann Cathrin Schönrock. Die hat nicht nur zwei süße Australian Shepherds, sondern auch das zu Modegarn weiter verarbeitete Unterfell ihrer felligen Begleiter mit im Gepäck. "Das fühlt sich an wie Kaschmir", staunt Nils Glagau. Nach einer kurzen Verhandlungsrunde mit der Gründerin sichert sich Judith Williams schließlich den Deal. Die Freude über die festgezurrte Kollaboration ist so groß, dass sich Judith Williams ihren Kollegen Ralf Dümmel schnappt und zu den Klängen von Mariah Careys Festtags-Evergreen "All I Want For Christmas Is You" eine flotte Sohle aufs Parkett legt.

Wallende Krippenkostüme und intensive Gewürze

Bei so viel Feuer in der Höhle kommt ein Gründerteam wie das von "Purespice" natürlich wie gerufen. Eingehüllt in wallende Krippenkostüme haben die Gründer Janik Prasuhn, Holger Schönenberg und Michael Pelster schnell alle Lacher auf ihrer Seite. Aber auch ihr mitgebrachter Gewürzextrakt weiß zu beeindrucken. Egal ob süß, zimtig oder mit einer feinen Knofi-Note: "Purespice" kommt bei allen Löwen prächtig an. Schlussendlich sichert sich Ralf Dümmel den Deal mit den drei Gewürz-Fans aus Altenberge.

Einmal ins Paradies der feinen Gewürze reingeschnuppert, setzen die drei Lebkuchen-Nerds Johannes Prein, Elisabeth Prein und Jannik Zinkl ("Pfeffer & Frost") zum großen Special-Finale sogar noch einen drauf. Diesmal kann Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl nicht widerstehen. Und so lassen es sich die Löwen auf der Weihnachtszielgeraden noch einmal gut schmecken. Will noch jemand in die zweite "O Tannenbaum"-Strophe mit einsteigen? Na, dann los. Und jetzt nochmal alle: "O Tannenbaum, o Tannenbaum …"