Ein Motivationstrainer mit musikalischer Ladehemmung, ein Sylvie-Meis-Double ohne Schmackes und ein Banker, der den Tag rettet: Eine Woche vor der letzten Casting-Runde muss sich die Jury lange in Geduld üben.

Wie überwindet man die Hürde, hinter der sich der Pfad in Richtung Pop-Olymp schlängelt? Wie rafft man sich auf, packt den ganzen Mut zusammen und folgt dem Ruf des Herzens? Pascal Stenzel aus Köln weiß genau, wie man aus Schattengestalten Rampensäue macht: "Ich bin Lebensfreude und die pure Energie!", poltert der Motivationstrainer mit dem Dauergrinsen im Gesicht.

Die Vorfreude ist erwartungsgemäß groß, als der blonde Rheinländer zum Mikrofon greift und zeitgleich alle Schaulustigen vor dem Casting-Kubus zum Mitklatschen animiert. Dumm nur, dass der gute Pascal in etwa so singt wie der Rest der Welt redet. Soll heißen: Schaltet der Motivationstrainer in den Sing-Modus, breiten sich im Raum in etwa so viel Power und Energie aus wie in einer Anästhesiekabine. Florian Silbereisen fasst den musikalischen Schuss in den Ofen treffend zusammen: "Du warst zu leise und leider auch komplett daneben", so der Juror, der mit seinen beiden Kollegen Toby Gad und Ilse DeLange an diesem neunten Casting-Tag noch des Öfteren verzweifeln soll.

"Ich habe leider nichts gespürt"

Neben Leisetreter Pascal scheitern noch viele weitere Kandidaten bereits beim Casting-Einstieg. Die 20-jährige Ex-Pfadfinderin Sophie-Lina Abi Haidar aus Moers beispielsweise hat leider die Schatulle mit der Aufschrift "Gefühl" zu Hause vergessen. Juror Toby hat dafür wenig Verständnis ("Ich habe leider nichts gespürt"). Metal-Fan Steven "Schlesi" Schlesinger aus Stuttgart presst all seine Liebe zum Rock'n'Roll durch die Nase. Das findet Florian eher "nicht so ideal". Das blonde Sylvie-Meis-Double Alicia Wilke hat große Probleme mit der Selbstwahrnehmung. Irgendeine Stimme in ihr behauptet permanent: "Du schaffst das! Du hast eine kraftvolle Stimme!" Aber Pustekuchen! Im Windschatten von Melanie Fiona trällernd ("Give It To Me Right"), quäkt sich die Dortmunderin noch vor dem ersten Refrain ins Abseits.

Irgendwie ist diesmal der Wurm drin, so scheint es zumindest, denn auch die Kandidaten, die es in den Recall schaffen, hauen die Jury nicht wirklich vom Hocker. Sicher, Teenieschwarm Cameron Broedler hat "eine tolle Ausstrahlung". Powerlady Lisandra Estevez Gonzalez gewinnt bestimmt jeden Sarah-Engels-Karaoke-Wettbewerb. Und Soul-Fan Saran Sangare hat die tiefen Töne noch besser drauf als James Blunt die hohen. Es gibt durchaus klangliche Lichtblicke zu verzeichnen. Aber einen echten Superstar-Anwärter können Florian Silbereisen, Toby Gad und Ilse DeLange hier und heute nicht ausfindig machen.

Aus dem Dunkel ins Licht

Kurz vor Feierabend hat man die Hoffnung schon fast aufgegeben, als plötzlich Vorjahres-Halbfinalist Daniel "Ludi" Ludwig mit seinem Buddy Domenico Tarantino um die Ecke kommt. Letztgenannter hat den Lewis Capaldi-Hit "Bruises" und eine aufwühlende Lebensgeschichte mit im Gepäck. "Ich wurde als Kind von meinem Vater oft geschlagen", berichtet der Hamburger mit glasigen Augen. Die Musik sei für Domenico immer so etwas wie ein "Zufluchtsort" gewesen. Nun sei es an der Zeit, das vorhandene Talent nach außen zu tragen.

Es dauert auch keine zwei Strophen, da hat Ilse DeLang bereits Pipi in den Augen. Domenico singt sich die Seele aus dem Leib. Hoch, tief, laut, leise: Der gelernte Banker holt alles aus sich raus und beschert der Jury einen Moment, den keiner mehr für möglich gehalten hat. Verzückt und den Tränen nahe, robbt Ilse auf Knien in Richtung Performance-Stern. Dort angekommen überreicht sie dem völlig überwältigten Domenico die Goldene CD: "Das war Wahnsinn. Die hast du dir so verdient!", jauchzt die Jurorin. Alle jubeln. Alle sind happy. Die Nadel im Heuhaufen wurde doch noch gefunden. Darauf drei Portionen Kaiserschmarrn mit extra viel Vanillesoße!

"Deutschland sucht den Superstar" ist immer samstags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die Sendung ist außerdem auf RTL+ abrufbar.