"Are you gonna be my girl?" Nach viel Charts-Gedudel darf Jurorin Ilse DeLange endlich mal eine Runde abrocken. Im Kubus wird aber nicht nur gefeiert. Hin und wieder muss sich die Jury auch die Ohren zuhalten. Fans von Peter Fox müssen diesmal besonders stark sein.

Pop, Soul, R'n'B, Hip Hop, Schlager: Was hat die neue DSDS-Jury bei den bisherigen Castings nicht schon alles serviert bekommen. Einer wie Eric Gerschewski stand aber noch nicht im gläsernen Superstar-Kubus. Der 20-jährige Student der Sozialen Arbeit kann mit trendigen Sounds nur wenig anfangen. Statt auf Pop oder Hip Hop schwört der Zwickauer auf alte Vinylklänge aus den Häusern Presley, Berry und Holly.

"Man nennt mich auch Elvis", verrät Eric, während er sich mit dem Kamm galant die Pomade in Richtung Hinterkopf kämmt. Das liebevoll servierte Eisbecher-Trio auf dem Jurytresen muss jetzt erst einmal warten. "Du bringst ein bisschen Grease-Flair hier rein!", freut sich Ilse DeLange. Auch die Kollegen Toby und Florian sind ganz gespannt was unter der ledernen James-Dean-Garderobe für eine Stimme steckt.

Zeitreise ins Verderben

Nach einem kurzen, aber heftigen Timetravel-Flashback sind sich alle Entscheider einig: "Johnny B. Goode" werden wir im Recall wohl nicht mehr hören - zumindest nicht aus dem Munde von Eric, der sich zwar tanztechnisch müht, aber stimmlich dann doch versagt. "Die Leute draußen haben es genossen. Für die Superstar-Bühne reicht es aber nicht", urteilt Florian.

Wie gerne hätte Ilse endlich mal eine Rock-Stimme in den Recall durchgewunken. Nach grenzwertigen Rockabilly-Klängen aus Zwickau bekommt die blonde Countrypop-Queen aber noch eine weitere Hörprobe mit rockigen Ecken und Kanten serviert. Dominik Simmen aus Kiel steht ebenfalls auf handgemachte Klänge. Im Gegensatz zum Vorgänger aus Zwickau hat der Norddeutsche aber nicht nur Attitüde, sondern auch Talent mit im Gepäck. Vor einer wild mit den Haaren schüttelnden Jurorin mimt Dominik das fünfte Jet-Mitglied: "Are you gonna be my girl?", röhrt der Kieler in Richtung Jurytresen. "Oh, yes!", schallt es zurück. Ilse ist hin und weg. Rocker Dominik marschiert in die nächste Runde.

"Du hast geredet und geliefert!"

Nicht ganz so rockig, aber mindestens genauso talentiert präsentiert sich "Labertasche" Lisa aus Trier. Bevor die angehende Grundschullehrerin auf den Pfaden von Everybody Loves An Outlaw wandelt, öffnet die quirlige Pfälzerin erst einmal ihr Poesiealbum-Herz. Lisa reitet, tanzt, taucht und spielt gerne auf der Querflöte. Ach so, und das Singen gehört natürlich auch noch zu ihren Hobbys. Letzteres kann sie auch ziemlich gut: "Du hast geredet und geliefert!", adelt sie Florian.

Ein weiteres Tageshighlight bringt neben wohlig warmen Tönen auch etwas Ruhe und Gelassenheit mit. Meditationsexperte Arian Golic "strahlt von innen heraus". Die korpulente Erscheinung mit der Obelix-Hose und dem funkelnden Goldkettchen beeindruckt die Jury aber nicht nur mit tiefenentspannter Körpererdung, sondern auch mit einer Stimme, "die positiv überrascht", so Toby. Mit viel Schmalz und noch mehr Gefühl sichert sich auch der Odenwälder ein Ticket für den begehrten Auslands-Recall.

Fehltritte aus Duisburg und Plön

Dieses Ziel haben auch andere Kandidaten vor Augen. Aber weder eine offenherzig vorgetragene "Despacitos"-Verunglimpfung aus Duisburg (Jenny Marie Garces Robert), noch eine chaotisch aus dem Ruder laufende Ich-wär-so-gern-so-cool-wie-Peter-Fox-Performance aus Plön fungieren als Trittbrett ins Pop-Paradies.

Für Dancehall-Fan Thies Kammann kommt es dabei an diesem Tag besonders dicke. Das Nordlicht mit der verschrobenen Selbstwahrnehmung ("Ich hab schon gewonnen!") macht sich nicht nur vor der DSDS-Jury, sondern vor der ganzen TV-Nation zum Sound-Deppen. "Ich hab Bock auf den Scheiß!", krakeelt der Kandidat noch kurz vor seinem Absturz. Zwei Minuten später ist der Ofen aus, und ein weiterer Traum vom Leben als Superstar verabschiedet sich auf Nimmerwiedersehen.