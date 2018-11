Unterhaltung

"Die Höhle der Löwen": Die letzte Fütterung

Von Kai Butterweck

Zum Ende der fünften "DHdL"-Staffel stapeln sich vor der Löwenhöhle die letzten Düsentrieb-Happen. Da klappert ein Ralf Dümmel nochmal besonders laut mit dem Besteck. Aber auch Georg Kofler hat noch großen Hunger. Na dann: Guten Appetit!

Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Irgendwer noch ohne Deal in der Tasche? Nein, natürlich nicht. Kurz vor dem Abschluss der fünften Staffel von "Die Höhle der Löwen" haben mittlerweile alle Löwen mindestens einen erfolgreichen Geschäftsabschluss auf der Habenseite. Ganz oben auf dem Deal-Podest triumphiert - wie auch in den Jahren zuvor - Regale-König Ralf Dümmel.

Ralf Dümmel riecht Lunte

Der sympathische Gierschlund aus dem hohen Norden lässt auch in der letzten Runde nicht locker. Die traurigen Gesichter der eröffnenden Frischfleisch-Liebhaber Hinrich Carstensen und Lina-Louisa Kypke sind noch nicht ganz im Studio-Backstage-Bereich verschwunden, da riecht Ralf Dümmel bereits Lunte. Vor den Augen der Löwen präsentiert sich das in verschiedene Glitter-Designs verpackte Mehr-Sicherheit-für-Frauen-Sortiment der "SAFAYA"-Gründer Tahnee Laternser und Julian Straube.

Der mit reichlich Tamtam unterlegte Abwehrspray-Pitch passt genau in Dümmels Beuteschema. Und der Hamburger packt gnadenlos zu. Trotz starker Angebotskonkurrenz von rechts (Dagmar Wöhrl) und noch weiter rechts (Georg Kofler) sichert sich der Paradiesvogel unter den Investoren seinen insgesamt 18. Staffel-Deal.

Georg Kofler steigt ins Beauty-Boot

Von einem Sättigungsgefühl ist man im Hause Dümmel aber noch weit entfernt. Nach dem Fischhaut-Drama von High-End-Handtaschen-Expertin Caroline Hirt ("REALTRUE") und Georg Koflers unterhaltsamen Einstieg in die maskuline Beauty-Welt ("Man Upgrader") sitzt Ralf Dümmel schon wieder wie ein hüpfbereiter Flummi in seinem Sessel und drückt beide Daumen. Der Grund: Vor ihm stellen die beiden Walker- und Jogger-Nerds Diana und Michael Failer ihren mitgebrachten "Tonefit"-Gürtel vor.

Mit dem "Tonefit"-Fitnessgürtel sei man "always one step ahead", so die beiden Schweizer. Dümmel erkennt sofort das Regal-Potenzial des Ausdauergeräts und tüftelt bereits während der spaßigen Ausprobierphase an einem ausgeklügelten Überzeugungskonzept. Wenige Minuten später ballt der Kunterbunt-Löwe abermals die Fäuste - Deal Nummer 19 ist im Sack.

Wundgekaute Fingerkuppen und große Worte

Kurz vor Feierabend lockt sogar noch der 20. Deal. Im Angebot: wärmeisolierende Wärmflaschen mit Sicherheitsverschluss und schniekem Frottee-Überzug. Aber es reicht nicht ganz. Trotz wundgekauter Fingerkuppen und großen Worten zieht Ralf Dümmel zum Finale hin unerwartet den Kürzeren. Den letzten Staffel-Triumph krallt sich Kurzzeit-Zickenkrieger Georg Kofler.

Mit seiner forschen Was-der-Ralf-kann-kann-ich-noch-viel-besser-Rede zieht der gebürtige Südtiroler die beiden "Troy"-Gründer Benjamin Ohmer und Volker Junior auf seine Seite. Da guckt der Ralf ganz schön traurig und frustriert aus der Wäsche. Muss er aber gar nicht. Mit seinen 19 eingefahrenen Deals kann ihm auch in diesem Jahr keiner seiner Kollegen auch nur ansatzweise das Wasser reichen. Ergo: Kopf hoch, Ralf. Auch wenn die finale Krönung ausblieb - der König der Löwen wedelt auch in diesem Jahr mit lilafarbenen Einstecktüchern.

Für alle, die die Sendung bei Vox verpasst haben sollten: Am Freitag (23.11.) um 20.15 Uhr wird sie bei n-tv wiederholt.

Quelle: n-tv.de