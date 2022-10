Dirndl an Dirndl, Dekolleté an Dekolleté

"Bauer sucht Frau" - Der Start Dirndl an Dirndl, Dekolleté an Dekolleté Von Kai Butterweck

Paarungswillige Wald- und Wiesenfreunde treffen auf einsame Sachbearbeiterinnen und Erzieherinnen. Der Beginn der 18. "Bauer sucht Frau"-Staffel zaubert allen Format-Fans ein breites Lächeln ins Gesicht.

Discofox in Bayern, Fleckviehzuchtspaß im Bergischen Land und Käsekunst aus Niedersachsen! Juhu, die Inka ist endlich wieder da, und mit ihr ein ganzes Rudel liebeshungriger Single-Bauern. Bereits zum 18. Mal verteilt Deutschlands beliebteste TV-Verkupplerin eifrig Liebespost, in der Hoffnung, dass sich zwischen Nordfriesland und dem Allgäu die Beziehungspforten öffnen.

Am Format-Prozedere hat sich nichts geändert. Gestartet wird mit einer kurzen Vorstellrunde, einer fokussierten Auslese und dem ersten Aufeinandertreffen von Männlein und Weiblein beim obligatorischen Scheunenfest. Die Eindrücke sind vielfältig und so mancher Bauer sieht sich schon bald mit dem Thema Reizüberflutung konfrontiert. Es geht aber auch hoch her beim Scheunenfest. Kaum sind die balzbereiten Landwirte angekommen, stehen die Damen auch schon Schlange. Es reihen sich Dirndl an Dirndl, Dekolleté an Dekolleté und Geschenktütchen an Geschenktütchen. Für die Bauern heißt es nun: einhaken, mitnehmen und alle(s) genau unter die Lupe nehmen.

"Ich trink Ouzo, was trinkst du so?"

In bereitgestellten Hinterzimmern starten die ersten Kennenlernrunden. Jungbauer Max aus Rheinland-Pfalz präsentiert sich schüchtern, unerfahren ("Ich hatte noch nie eine richtige Beziehung") und wie eine Mixtur aus Manuel Neuer und Kiefer Sutherland. Umgarnt von drei interessierten Damen schießt dem 26-Jährigen schon frühzeitig das Blut in den Kopf. Auch Ammenkuhhalter Jörg, der wie der junge Jürgen Prochnow daherkommt, ist das Klimpern schöner Augen nicht gewohnt. Beim Hessen bewerben sich die zurückhaltende Annika und die blonde Ruhrpottlerin Patrizia. Letztgenannte ist sofort hin und weg: "Du sollst ein Teil von mir werden wie die Nase im Gesicht", flüstert Patrizia mit leicht forderndem Unterton.

Was Erik trinkt, wissen wir schon mal - doch welche Frau erobert womöglich sein Herz? (Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

Karnevalist Erik aus Thüringen nimmt das Zepter lieber selbst in die Hand. Im Beisein einer echten "Wurstkönigin" lässt sich der gerne gackernde und stets gut gelaunte Hobbybauer (Erik ist hauptberuflich als Rettungssanitäter unterwegs) nicht lumpen und hebt sogleich das Glas: "Ich trink Ouzo, was trinkst du so?", schallt es den Damen um die Ohren, anschließender Lachanfall inklusive.

Schnaps, Kekse und eingelegte Leberwurst

Neben spannenden Speeddating-Anekdoten werden auch fleißig Geschenktütchen ausgetauscht. In diesem Jahr im Angebot: Lebkuchenherzen, Kuscheltiere, Tassen mit Tiermotiven, Wein, Schnaps, Kekse und eingelegte Jagdwurst. Für jeden ist etwas dabei. All die herbeigeeilten Erzieherinnen, Sachbearbeiterinnen, Telefonservice-Mitarbeiterinnen und Altenpflegerinnen haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um die Herzen der empfangsbereiten Single-Bauern im Sturm zu erobern.

"Bauer sucht Frau" im TV "Bauer sucht Frau" läuft immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Die Sendung ist zudem jederzeit auf RTL+ abrufbar.

Kurz vor Beginn des Partyausklangs spaziert Inka Bause noch einmal durch die rustikale Location und versichert sich, dass es allen Beteiligten an nichts fehlt. Mittlerweile hat das eine oder andere Schnäpschen einige Zungen gelockert. So richtig entscheiden will und kann sich aber noch kein Bauer. Bio-Bauer Martin aus dem Allgäu bringt es für den Moment auf den Punkt: "Ich weiß nicht, ich will erstmal mit den Damen tanzen. Dann kann ich mich entscheiden", so der 56-Jährige. Na dann: Musik an und ab auf den Dancefloor! Am Dienstag wollen wir aber dann wissen, wer mit wem und überhaupt.