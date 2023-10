Die Kommissare Batic und Leitmayr umgeben von Royals, ein ungewöhnliches Bild im "Tatort". Doch was hat es mit diesen Produkt- oder auch Markenköniginnen auf sich? Zwei, drei Recherche-Klicks reichen - und man wandelt auf den Spuren von Rolf Seelmann-Eggebert.

Mehlkönigin, Krautkönigin, Milchkönigin, Weißwurstkönigin, Zwiebelkönigin, Spargelkönigin - es war, majestätisch gesehen, so einiges los im programmatisch betitelten "Tatort" aus München. In der Gemeinde Gmeining trafen sich die Royals der besonderen Art, Veronica Ferres als "Queen Mum" hielt den Laden der "Königinnen" zusammen, in dem Bavaria-Boss Gehrling (Wolfgang Fierek) nach Herzenslust wilderte und am Ende dafür ins Gras beißen musste, was Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) wiederum aufzuklären hatten.

Was verbirgt sich hinter dem Phänomen Produktkönigin?

Bis ins Jahr 1931 führt die Historie dieser gekrönten Häupter hierzulande zurück, da nämlich wurde mit Ruth Bachrodt aus Pirmasens, damals 18 Jahre alt, die erste Gebietsweinkönigin Deutschlands gekrönt. Lediglich eine Frage wurde ihr im Zuge der Wahl gestellt: Was benötigt eine Weinkönigin? Bachrodts Antwort: "Vernünftiges Schuhwerk, um im Weinberg arbeiten zu können". Heute eine Königin - so schnell kann das gehen.

Nun mag der Titel der Weinkönigin noch relativ gängig sein, andere Themengebiete jedoch, siehe oben, klingen da um einiges exotischer. Auf der Suche nach den vielen Spielarten dieses royalen Seitenausläufers mit merkantilem Hintergrund erweist sich die Website deutsche-koeniginnen.de der Arbeitsgemeinschaft Deutsche KönigInnen, kurz ARGE, als ein Füllhorn der Fundstücke.

Da ist Schleswig-Holsteins Pellkartoffelkönigin, die "die tolle Knolle" repräsentiert. Die Faulunger Muskönigin Josephin, die fürs Pflaumenmus im Einsatz ist. Die Neuhausener Nussknackerkönigin, die zum Besuch des Nussknackermuseums animieren soll und mit interessanten Fakten zu locken weiß: Der kleinste Nussknacker verfügt über eine Größe von 4,9 mm, der Größte seiner Art, "Borso", ist mit einer Höhe von 10,10 Metern eines der Wahrzeichen von Neuhausen. Auch schön: Rhododendronkönigin Annemarie aus Graal-Müritz, Käsekönigin Fabienne I. aus dem Allgäu und Lamm-MÄHjestät (sic!) Hanna aus Bargum in Schleswig-Holstein.

Die aktuelle Heidekönigin Lisa Röttger (Mitte). (Foto: picture alliance/dpa)

In den USA wurden bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts Produktköniginnen gekürt, vornehmlich in der Milchindustrie, später entwickelte sich mit Erdnuss-, Truthahn-, Tabak-Königinnen und etlichen mehr eine ganze Industrie. In Deutschland nahm das Phänomen spätestens mit Beginn der 60er-Jahre so richtig Fahrt auf, heuer gibt es so ziemlich für alles eine Königin: Gurken und Gerste, Kirschen und Kreide, Salz und Suppen, Wacholder und Weißwürste.

Und es gibt so einiges an Big Names mit königlicher Vergangenheit: Schauspielerin Jenny Elvers war mit 18 Jahren Heidekönigin, Julia Klöckner, die Bundesschatzmeisterin der CDU, regierte Mitte der 90er-Jahre im Amt der Weinkönigin. Und wer jetzt die Frage nach Gleichstellung auf dem Thron stellt, auch für den gibt es eine Antwort, denn neben den zahlreichen Königinnen gibt es auch einige männliche Krönchenträger. Da ist der Thüringer Bratwurstkönig Norbert I., der mit der Thüringer Wurstkönigin Jenni sogar schon mal im Fernsehen, beim "Großen Deutschlandquiz", das Zepter geschwungen hat. Möhrenkönig Wolfgang I., ebenfalls aus Thüringen, dessen Hobby die Gartenarbeit ist, und der Olitätenkönig Siegward, unterwegs in kräuteriger Tinktur-Mission. Klingt alles etwas skurril bis exotisch, doch es ist Respekt geboten, denn die Königin als solche, das weiß Matthias Roeper, Vorsitzender der "Arbeitsgemeinschaft Deutsche KönigInnen", zu berichten, genießt, zumindest in ihrem Hoheitsgebiet, absolute Hochachtung: "Sie ist praktisch das Staatsoberhaupt."