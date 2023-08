Format-Küken Fynn knutscht sich ganz nach oben aufs Favoriten-Treppchen, Kumpel Gianluca zieht vorzeitig die Reißleine, und nach der Nacht der Rosen müssen vier Männer die Koffer packen: Eine Woche vor den Dreamdates geht es in Phuket noch einmal so richtig zur Sache.

Nach viel Drama, Stress und Ernüchterung darf die Bachelorette endlich mal das pure Glück genießen. Statt in die Gesichter von verkorksten Möchtegern-Traumprinzen wie Adrian, Oguzhan und Co. blickt Jenny in die freudig strahlenden Augen von Geburtstagskind "Keksi". Inspiriert von so viel kindlicher Frische, packt die Bachelorette ein paar alte Erinnerungsfotos ein und marschiert damit in Richtung Boys Mansion. Für Fynn hält der spontane Frauenbesuch eine ganz besondere Wendung bereit.

Beim Fußball-Gruppendate haben die Männer viel Spaß. (Foto: RTL)

Eben noch auf der Couch lungernd, kuschelt der Lüneburger plötzlich im Arm der Bachelorette und tauscht abseits der Truppe in einer Terrassenecke fleißig Speichel aus. "Das war für mich der erste richtige Kuss!", zeigt sich die Bachelorette begeistert. David, André und Adrian müssen aber nicht allzu lange schmollen. Für den balzbereiten Dreier hat Jenny einen Beauty-Nachmittag eingeplant. Nach einer spaßigen Tour durch die Beauty-Welt, in der die Füße, die Hände und die Gesichter schönheitstechnisch auf Vordermann gebracht werden - kurze Waxing-Tortur inklusive - darf André noch ein bisschen länger bleiben.

"Das war das schönste Date meines Lebens!"

Der Key Acount Manager vom Bodensee kam bisher noch nicht so richtig zum Zug. Erwartungsgemäß groß ist die Vorfreude. Über den Dächern Phukets entfachen die Zirkaden ein wahres Begrüßungsfeuerwerk. Alles ist angerichtet für einen unvergesslichen Abend. Zwar bleibt ein Kuss aus, aber André ist zu später Stunde dennoch hochzufrieden: "Das war das schönste Date meines Lebens!", gesteht der 30-Jährige.

Es folgt ein weiteres Gruppendate. Diesmal dürfen die anderen fünf Kandidaten ihre Fußball-Fertigkeiten und ihre Qualitäten im Umgang mit kleinen Kindern unter Beweis stellen. Während bei Gianluca die Erkenntnis reift, dass das große Format-Abenteuer für ihn nicht wirklich hält, was es zu Beginn versprach, darf Fynn im Anschluss an den erfrischenden Kids-Kick erneut mit der Bachelorette auf Tour. Diesmal spazieren die beiden Turteltauben durch enge Gassen und lassen sich bei ihren leidenschaftlichen Knutschereien auch nicht vom prasselnden Dauerregen aus der Ruhe bringen.

Hat sich die Bachelorette schon entschieden?

Beim Beauty-Day stehen Füße, Hände und Haare im Mittelpunkt. (Foto: RTL)

Es läuft für den 25-jährigen Influencer und Ex-"Love Island"-Kandidaten - ein Umstand, der auch bei der Konkurrenz ankommt und dicke Sorgenfalten zur Folge hat. Macho-Man Oguzhan kommt in seiner direkten und unnachahmlichen Art direkt zur Sache: "Der Fynn hat Jenny schon in der Tasche!", warnt der Mann mit der konservativen Attitüde. Sofort gehen bei den Mitstreitern sämtliche Alarmglocken an. Hat sich die Bachelorette vielleicht schon entschieden?

Nach einer ausgelassenen Poolparty, bei der die Bachelorette nicht mit ihren Reizen geizt, platzen weitere Informationsbomben. Zunächst verkündet Gianluca seinen vorzeitigen Abschied ("Du bist mit anderen Männern einfach schon viel weiter"). Kumpel Fynn muss schwer schlucken und bricht in Tränen aus. Kaum sind die getrocknet, grätscht die Bachelorette zwischen die "Bro"-Umarmungen und berichtet von ihren Zukunftsplänen: "Nächste Woche stehen schon die Dreamdates an. Das heißt, dass ich mich heute noch von vier Männern verabschieden muss."

Da waren es nur noch drei

Für einen Moment steht die Männerwelt kopf. Leere Blicke wandern durch die Villa. Hat sie das gerade wirklich gesagt? Ja, sie hat - und Jenny lässt sich auch nicht mehr umstimmen. Bei der finalen Rosenübergabe in Thailand gehen die Herren André, David, Markus und Oguzhan schließlich leer aus. So kurz vor dem Ziel noch auszuscheiden, ist schon bitter. Die Jungs nehmen die Entscheidung aber gefasst auf und wünschen den drei Kumpels, die noch bleiben dürfen, alles Gute für die nächsten Wochen.

Die drei Glückspilze Jesaia, Adrian und Fynn können ihr Glück kaum fassen. Für den Knutsch-Champion (Fynn), den First-Kiss-Verdaddler (Jesaia) und den sprunghaften Mental-Chaoten (Adrian) geht es nun ans Eingemachte. "Bei den Dreamdates kann sich alles verändern", bringt es die Bachelorette auf den Punkt.