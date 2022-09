In der Löwenhöhle taucht eine Gastlöwin auf, die nur allzu gerne mit einem Deal in der Tasche nach Hause gehen würde. Am Ende ist es aber ein Alteingesessener, der einzig und allein die Fäuste ballt.

Auf den Brettern von Deutschlands beliebtester Tüftler- und Erfinderbühne wird eifrig getuschelt und geflüstert. Der Grund: Zwischen den verdienten Format-Investoren nimmt eine Gastlöwin mit selbstbewussten Ambitionen Platz. Diana zur Löwen passt nicht nur wegen ihres außergewöhnlichen Nachnamens perfekt in "Die Höhle der Löwen", sondern auch wegen ihrer unternehmerischen Visionen und Ideen.

Die 27-jährige Content-Creatorin lebt als erfolgreiche Influencerin den Traum einer ganzen Generation. In der Löwenhöhle möchte sie ihre Erfahrungen weitergeben und passenden Start-ups mit Rat, Tat und Investkapital auf die Sprünge helfen. Schnell wird allerdings klar, dass eine lukrative und zukunftsweisende Kollaboration mit einem taufrischen Gründerteam keine Stimmungsfrage ist. Produkt, Gründer, Perspektive: Es muss alles passen.

Gastlöwin Diana zur Löwen geht leer aus

Leider passt an diesem Tag aber nichts so richtig ins Konzept der Influencerin. Weder ein "digitaler Erinnerungsassistent", der die schönsten Erinnerungen des Lebens festhalten soll ("Meminto Stories"), noch ein noch nicht als Medizinprodukt zugelassenes Wundergerät zur Steigerung der Beckenbodendurchblutung ("Gatepress) sorgen dafür, dass die Gastlöwin vor Begeisterung aus ihrem Sessel springt. Auch eine clever ausgetüftelte Finanzplattform für junge Leute, inklusive bahnbrechender Zukunftsvision ("2026 rechnen wir mit sieben Millionen Nutzern und einem Umsatz von 180 Million Euro"), weckt kein Interesse ("GetMoBie").

"Die Höhle der Löwen" im TV "Die Höhle der Löwen" ist immer montags um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen. Die Sendung ist außerdem auf RTL+ abrufbar.

Irgendwie ist diesmal der Deal-Wurm drin, denn auch die anderen Löwen halten sich auffallend zurück. Einzig Georg Kofler ist in Angebotslaune. Zwar hat auch der nie um einen kernigen Spruch verlegene Tiroler kein Interesse an Erinnerungsbüchern, Geräten zur Verbesserung der Beckenbodendurchblutung und einer Bildungsplattform für Finanzen. Aber dafür zeigt der Löwe bei anderen Präsentationen beeindruckt, begeistert und kooperationsbereit mit beiden Daumen nach oben.

"Wenn wir kein Corona hätten …"

Zunächst erfreut sich Georg Kofler am Pitch der aus Bergisch Gladbach stammenden Hausfrau und Pflanzenfreundin Sabine Wirz-Springe. Die blonde 58-Jährige mit dem ansteckenden Lächeln verspricht mit ihren "Blattgold"-Düngetüchern "schnelle Erträge und großes Wachstum". Im Gegensatz zu allen anderen anwesenden Löwen ist Georg Kofler schnell Feuer und Flamme für das Produkt und die Gründerin: "Ich glaube daran, dass man sich das Leben einfacher machen kann", grinst der Investor. Kurz darauf breitet Georg Kofler auch schon seine Arme aus: "Wissen Sie, ich mache das einfach mit Ihnen!", so der Löwe. Die sympathische Gründerin muss nicht lange überlegen: "Wenn wir kein Corona hätten, dann würde ich sie jetzt küssen, Herr Kofler!"

Die Freude in der Löwenhöhle ist groß. Der Deal-Bann scheint endlich gebrochen, Dank des neuen Rudelführers Georg Kofler. Der Social-Media-Experte mit der flotten Zunge hat auch noch Lust auf einen Nachschlag. Da kommt die passionierte "Tortenzauberin" Elina Hoffmann aus Mörfelden Walldorf gerade recht. Mit ihrem mitgebrachten "Themenkuchen-do-it-yourself-Kit", mit dem man daheim auch als Laie im Handumdrehen fesche Fondant-Torten zaubern kann, trifft die Hobby-Bäckerin aber nicht nur bei Georg Kofler voll ins Schwarze.

Georg Kofler übernimmt die Rudelführerrolle

Auch die beiden Löwinnen Dagmar Wöhrl und Judith Williams haben Interesse an einer zuckersüßen Zusammenarbeit. Schlussendlich entscheiden zehn Prozent der Firmenanteile darüber, welcher Investor bei "Clever Cakes" zukünftig mit im Boot sitzt. Da Georg Kofler im Vergleich zu seinen beiden Format-Kolleginnen eben diese zehn Prozent weniger fordert, entscheidet sich die Gründerin für den Weg an der Seite des Social-Media-Experten. Der beweist diesmal, dass er in Abwesenheit des bisherigen Deal-Königs Ralf Dümmel durchaus in der Lage ist, dessen Rudelführer-Rolle problemlos zu übernehmen. Den abwesenden Löwen in Hamburg wird's mittlerweile freuen.